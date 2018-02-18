أشارت مؤسسة الاتحاد الوطني الأميركي، الهادفة لتأمين منازل للمشردين، إلى أن 68 بالمئة من الأميركيين الذين لا يمتلكون منازل "376 ألف شخص"، قضوا شتاء العام الماضي في الملاجئ، بينما اضطر الباقون "نحو 176 ألف شخص"، للجوء إلى الأماكن العامة للاحتماء من برد الشتاء القارس.

ويحاول أكثر من نصف مليون مشرد ممّن لا يمتلكون منازل في الولايات المتحدة الأميركية التعايش مع برد الشتاء القارس، حيث أوضحت معطيات المؤسسة، أنّ نيويورك تعتبر أكثر الولايات الأميركية اكتظاظا بالأشخاص الذين لا يمتلكون منازل، تليها ولاية نيو جيرسي.

ففي هاتين الولايتين يعيش نحو 86 ألف شخص في 297 ملجأ و84 مكانا مخصصا للإقامة ليوم واحد، وفي مدينة شيكاغو يوجد نحو 19 ألف طالب دون مأوى، ويقوم مسؤولو المدينة بفتح الملاجئ كي يتمكن هؤلاء من المبيت في تلك الأماكن.

وتشهد عدة ولايات أميركية هذا العام، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، الأمر الذي تسبب في مصرع أكثر من 20 شخصا، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل ومتجر.