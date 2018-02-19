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إيران تعثر على حطام الطائرة المنكوبة

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 13:48

إيران تعثر على حطام الطائرة المنكوبة
من عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، العثور على حطام الطائرة المنكوبة التي سقطت، يوم أمس وسط البلاد، وأودت بحياة 66 شخصا كانول على متنها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن جعفر كوهركاني مساعد محافظ كهكيلويه و بوير أحمد قوله: "إنه تم العثور على حطام الطائرة قرب مدينة سميرم بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وقال نائب رئيس وكالة الفضاء الإيرانية "مجتبى سرادقي"، في وقت سابق اليوم، ، إن بلاده طلبت مساعدة الدول الأوروبية والصين لتحديد موقع حطام طائرة الركاب ، موضحا أن بلاده طلبت من الدول الأوروبية والصين، تزويد بلاده بصور لأقمار صناعية بهدف تحديد الموقع الدقيق لحطام طائرة الركاب التي سقطت في إيران.

وأوضحت "إرنا"، أن الطائرة من طراز "آي تي آر 72" اختفت عن الرادار بعد إقلاعها بـ50 دقيقة، لافتة أن وصول الإسعاف الجوي إلى منطقة سقوط الطائرة صعب جدًا.

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين طهران ومدينة ياسوج التي تبعد حوالي 500 كلم إلى الجنوب من العاصمة الإيرانية. وقد فقدت من شاشات الرادار خلال عاصفة ثلجية في منطقة جبال زاغروس قبيل ظهر يوم الأحد، بينما كانت تقترب من وجهتها، وعرقلت الأحوال الجوية السيئة عمل فرق الإنقاذ طوال نهار أمس الأحد.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطائرة الإيرانية
#إيران
#تحطم الطائرة
#مجتبي سرادقي

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