نيجيريا: مصير عشرات التلميذات لا يزال مجهولا بعد هجوم لبوكو حرام

لا تزال عشرات التلميذات في عداد المفقودين بعد يومين على هجوم جماعة "بوكو حرام" على مدرستهن في شمال شرقي نيجيريا، وهو ما أثار شكوك حول تعرضهن للخطف على غرار ما حصل مع تلميذات هجوم شيبكوك عام 2014.

وكان عناصر "بوكو حرام" المسلحون قد نفذوا هجوما، الإثنين، على قرية دابتشي في منطقة بورساري في ولاية يوبي بعدما وصلوا على متن شاحنات صغيرة، وبدأوا بإطلاق النار وتفجير قنابل، حسب ما قال شهود من السكان لفرنس برس.

وتمكن الأساتذة والتلميذات في المدرسة العلمية الثانوية للبنات من الهرب قبل وصول المهاجمين إلى المدرسة خوفا من اختطافهم، كما حدث في هجوم شيبوك، المنطقة القريبة من بورنو، قبل أربع سنوات.

وكانت بوكو حرام قد أقدمت على خطف 276 تلميذة من بلدة شيبوك في نيسان/أبريل 2014، ما أثار غضب العالم وسلط الضوء على نشاطات عناصر بوكو حرام في هذه المنطقة.

وبعد يومين من الهجوم، لا تزال عشرات التلميذات مفقودات ما أثار خوف عائلاتهن التي تجمعت صباح الأربعاء أمام المدرسة لمعرفة مصيرهن.

وقال أبو بكر شاهو، قريب إحدى الفتيات "بناتنا مفقودات منذ يومين، ولا نعرف مكانهن". وأضاف "قالوا لنا إنهن لجأن إلى قرى أخرى. لكننا بحثنا عنهن من دون جدوى". وتابع "بدأنا نفكّر بالأسوأ. نخشى من تكرار سيناريو شيبوك".

ولحظة تنفيذ الهجوم كان هناك 720 تلميذة في المدرسة الداخلية التي تستقبل فتيات من سن الـ 11 عاما وما فوق، بحسب موظفي المدرسة.

وأكد اينوا محمد، والد احدى الفتيات المفقودات، فالماتا (16 عاما)، أن العائلات بحثت عن بناتها في كل القرى المجاورة. وقال "لم نتلق أي جواب رسمي. لغاية الآن لا نعلم كم عدد اللواتي عثر عليهن، ومن لا يزلن مفقودات". وأضاف "سمعنا أرقاما كثيرة، هناك ما بين 67 و 94 فتاة مفقودة".