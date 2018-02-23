تورط عسكريين من جنوب السودان في جرائم حرب

أكد محققون من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنهم حددوا هويات أكثر من 40 عسكريا من جنوب السودان قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويعد هذا تحولا كبيرا عن تقارير الأمم المتحدة السابقة التي كانت توثق الجرائم وليس مرتكبيها.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 لكنه سقط في أتون حرب أهلية في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013. وفر أكثر من أربعة ملايين مواطن أي ثلث السكان من بيوتهم بسبب العنف.

وقال محققون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنوب السودان، إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الصناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.

ويثبت التقرير، الذي صدر اليوم الجمعة، أسباب "مسؤولية القيادة الفردية عن الاعتداءات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد المدنيين"، والتي ارتكبها مسؤولون عسكريون كبار من بينهم ثمانية برتبة لفتنانت جنرال وثلاثة من حكام الولايات.