  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تورط عسكريين من جنوب السودان في جرائم حرب

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 14:35

تورط عسكريين من جنوب السودان في جرائم حرب
المدنيون يتعرضون للاعتقال والتعذيب، جنوب السودان (أ ف ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

أكد محققون من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنهم حددوا هويات أكثر من 40 عسكريا من جنوب السودان قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويعد هذا تحولا كبيرا عن تقارير الأمم المتحدة السابقة التي كانت توثق الجرائم وليس مرتكبيها.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 لكنه سقط في أتون حرب أهلية في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013. وفر أكثر من أربعة ملايين مواطن أي ثلث السكان من بيوتهم بسبب العنف.

وقال محققون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنوب السودان، إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الصناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.

ويثبت التقرير، الذي صدر اليوم الجمعة، أسباب "مسؤولية القيادة الفردية عن الاعتداءات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد المدنيين"، والتي ارتكبها مسؤولون عسكريون كبار من بينهم ثمانية برتبة لفتنانت جنرال وثلاثة من حكام الولايات.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جنوب السودان
#الأمم المتحدة
#جرائم حرب
#جرائم ضد الإنسانية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إرجاء التصويت على هدنة بالغوطة وروسيا تطلب ضمانات
إرجاء التصويت على هدنة بالغوطة وروسيا تطلب ضمانات

2018-02-23

أزمة غاز شرق المتوسط تتفاقم: تركيا تلوح بالحل العسكري
أزمة غاز شرق المتوسط تتفاقم: تركيا تلوح بالحل العسكري

2018-02-23

الروهينغا يبدأون العودة لمنازلهم خلال أسبوعين
الروهينغا يبدأون العودة لمنازلهم خلال أسبوعين

2018-02-23

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر نهارا وغائم جزئيا في ساعات الليل

حالة الطقس: ماطر نهارا وغائم جزئيا في ساعات الليل

2018-02-22
استشهاد فلسطيني بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال

استشهاد فلسطيني بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال

2018-02-22
ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى

ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى

2018-02-22
الملف 4000: تسجيل صوتي لألوفيتش يطلب تغطية إيجابية لنتنياهو

الملف 4000: تسجيل صوتي لألوفيتش يطلب تغطية إيجابية لنتنياهو

2018-02-22
عودة العمل كالمعتاد في مطار اللد

عودة العمل كالمعتاد في مطار اللد

2018-02-22