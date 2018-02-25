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مصرع 3 جراء عواصف وفيضانات بالولايات المتحدة

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 23:45

مصرع 3 جراء عواصف وفيضانات بالولايات المتحدة
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الأقل، الأحد، جراء سوء الأحوال الجوية وعواصف رعدية وفيضانات، ضربت وسط وشرقي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين (لم تسمهم) بولاية كنتاكي إنه تم انتشال جثة رجل غمرت مياه الفيضانات سيارته، فيما لقت سيدة أخرى حتفها إثر انهيار منزلها عليها.

وأفادت السلطات في ولاية أركنساس أن عجوزا (83 عاما) لقى مصرعه جراء انهيار مقطورته السكنية، بسبب العواصف الشديدة، وفق المصدر ذاته.

يشار أن حاكم ولاية ميزوري، إريك غريتنس، وقع أمس السبت، أمرا تنفيذا بإعلان حالة الطوارئ قبيل العواصف والفيضانات المتوقعة جنوبي الولاية الواقعة، وسط البلاد.

واجتاح طقس عاصف الولايات المتحدة، اشتدت حدته اليوم الأحد، مع توجه العواصف باتجاه ولاية بنسلفانيا، شمال شرقي البلاد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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