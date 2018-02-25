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"واشنطن بوست": هجمات إلكترونية روسية خلال الأولمبياد الشتوي

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 23:41

"واشنطن بوست": هجمات إلكترونية روسية خلال الأولمبياد الشتوي
من فعاليات الأولمبياد الشتوي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر استخباراتية أميركية، أن جواسيس عسكريين من روسيا اخترقوا مئات الحواسيب التي استخدمها منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، وحاولوا إظهار الأمر وكأنه من فعل كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الجنوبية أشارت إلى أنها تحقق في سبب توقف عدد من المواقع الإلكترونية ونظم البث المرتبطة بالأولمبياد مع انطلاق حفل الافتتاح في 9 شباط/ فبراير.

وذكرت الصحيفة أن مديرية المخابرات الرئيسية الروسية تمكنت من السيطرة مطلع شباط/ فبراير على 300 حاسوب مرتبط بتنظيم الأولمبياد.

ونتيجة ذلك، لم يتمكن العديد من الحضور من طباعة تذاكرهم من أجل الحفل، ما خلف عددا من المقاعد الفارغة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروس اخترقوا عددا من أجهزة توجيه الحواسب الكورية الجنوبية حيث زرعوا نوعا من البرمجيات الخبيثة التي سمحت لهم بجمع المعلومات وتعطيل الشبكة.

واستخدم الروس مزود إنترنت كوريا شماليا، ليظهر الأمر وكأن الهجوم صدر عن كوريا الشمالية فيما يطلق عليه "عملية إنذار كاذب"، وفقا لـ"واشنطن بوست".

وفيما لم يتمكن المسؤولون الأميركيون، الذين نقلت عنهم الصحيفة، من تحديد إن كان المخترقون شغلوا البرمجيات الخبيثة، فإنهم قالوا إن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الأولمبياد يعتبر مقلقا.

وكان الفريق الرياضي الروسي منع من المشاركة فيه بسبب فضيحة المنشطات. ويعتقد المحللون أن الهجوم الإلكتروني كان تحركا انتقاميا ضد الحظر.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مبادرات عدة هدفت إلى تخفيف حدة التوتر بين الكوريتين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#واشنطن بوست
#هجمات إلكترونية
#الأولمبياد الشتوي

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