العليا الأميركية ترفض طلب ترامب بشأن "الحالمين"

رفضت المحكمة الأميركية العليا، الإثنين، طلبا قدمته إدارة الرئيس، دونالد ترامب، للبت على الفور في برنامج وضعه الرئيس السابق، باراك أوباما، لحماية نحو 700 ألف "حالم" من المهاجرين، من الطرد.

وفي حال لم يتوصل الكونغرس سريعا إلى تسوية لهذه المشكلة، فإن وضع هؤلاء الشبان سيبقى غامضا لعدة أشهر إضافية، حتى صدور قرار قضائي بهذا الشأن.

وكانت إدارة أوباما سمحت للحالمين بالعمل والدراسة.

وبعيد وصوله إلى البيت الأبيض ألغى ترامب البرنامج المعروف باسم "داكا"، وأعطى الكونغرس مهلة حتى الخامس من آذار/مارس لتسوية هذه المسألة بشكل نهائي. إلا أن قاضيا فدراليا ألغى قرار ترامب.

ورفضت المحكمة العليا، الإثنين، تسلم هذا الملف في الوقت الحاضر، وهو ما يرغب فيه ترامب، معتبرة أنه يتوجب على محكمة استئناف النظر في هذه القضية قبل المحكمة العليا.

وردا على هذا الموقف كرر البيت الأبيض تشديده على أن هذا البرنامج "غير شرعي"، وأعرب عن الأمل بصدور قرار سريع بشأنه.

وأشاد الديموقراطيون بقرار المحكمة العليا مع التشديد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذا الملف الشائك.

واعتبر السناتور ريتشارد بلومنتال أن "هذا القرار يفسح المجال أمام بعض الوقت، لكنه لا يحل أساس المشكلة، ولا يقلل من ضرورة تحرك الكونغرس".