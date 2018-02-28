ترامب يبحث مع قادة السعودية والإمارات سبل التصدي لإيران

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب، بحث في اتصالات هاتفية منفصلة مع قادة بالسعودية والإمارات، أنشطة إيران” المزعزعة للاستقرار “وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي وجه الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، في اتصالين هاتفيين على إلقائهما الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لدول الخليج” التصدي بشكل أفضل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين“.

وفرضت العديد من دول الخليج حصارا على قطر، حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط السفر والتجارة مع قطر في حزيران/يونيو الماضي، متهمين إياها بدعم الإرهاب ومساندة خصمهم اللدود إيران. وتحاول الولايات المتحدة حل النزاع.

وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن الدول الأربع تستهدف انتهاك سيادتها.

وقال مسؤول أميركي كبير يوم الجمعة إن ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يعتزمون زيارة ترامب لعقد اجتماعات ثنائية في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

وأضاف المسؤول، أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تكون في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.

وقال البيت الأبيض إن ترامب بحث أيضا تعزيز الشراكة الإستراتيجية بخصوص القضايا الأمنية والاقتصادية مع ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي.