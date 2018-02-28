"روسيا غيت": المدير السابق لحملة ترامب يمثل أمام المحكمة

دافع المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانتخابية، بول مانافورت، عن ببراءته، بينما يواجه اتهامات بأنه تصرف كوكيل أجنبي غير مسجل وأدار مؤامرة دولية لغسل الأموال، وقال إنه غير مذنب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع قصيرة في واشنطن.

وكان هذا أول مثول له أمام المحكمة منذ أن أقر ريتشارد غيتس، المدعى عليه المشارك معه، وشريكه التجاري منذ فترة طويلة، بالإدلاء بشهادة زور، وبالاحتيال المالي على حساب الدولة الأميركية، ووافق على التعاون مع التحقيق في تدخل روسي في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 2016، في القضية التي أطلق عليها "روسيا غيت".

ويعزز التغيير في موقف غيتس (45 عاما) الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه أمام قاضية فدرالية في واشنطن، الضغوط على شريكه السابق، بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية لترامب، الذي ما زال يرفض الإقرار بالتهم الموجهة إليه.

وخلال الجلسة، وبخت القاضية آمي بيرمان جاكسون، مانافورت، لإدلائه ببيان علني بشأن دفع غيتس بالذنب. وقالت القاضية إنه انتهك حظر نشر. كما حددت القاضية موعدا لمحاكمة مانافورت في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ودفع مانافورت فى السابق ببرائته فى القضية، بيد أن المدعين العامين للمحقق الخاص روبرت مولر، قدموا لائحة اتهام ثانية الأسبوع الماضي، ما يتطلب منه تقديم التماس ثان بشكل رسمي.