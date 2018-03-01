  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

استقالة مديرة اتصالات البيت الأبيض غداة استجوابها حول "روسيا غيت"

تاريخ النشر: 01/03/2018 - 05:54

استقالة مديرة اتصالات البيت الأبيض غداة استجوابها حول "روسيا غيت"
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت الرئاسة الأميركية، الأربعاء، أن هوب هيكس، مديرة الاتصالات في البيت الأبيض وإحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، استقالت من منصبها، في خطوة تأتي غداة مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية (روسيا غيت).

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن "هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز"، بينما قالت هيكس "لا أجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتناني للرئيس ترامب"، من دون أن توضح أسباب استقالتها المفاجئة.

من جهتها أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أنه لم يتم تحديد موعد مغادرة هيكس عملها، لكن هذا الأمر يفترض أن يتم "في الأسابيع المقبلة".

ونفت ساندرز أن تكون استقالة هيكس مرتبطة بأي شكل من الأشكال بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الثلاثاء، واستجوبت خلالها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهي جلسة رفضت خلالها المستشارة الشابة (29 عاما) الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت إليها.

واكتفت هيكس (29 عاما) المعروف عنها تكتمها عموما، خلال جلسة استجوابها بالرد على الأسئلة التي سبق وأن تمت الموافقة عليها، وهو تصرف سبقها إليه أفراد آخرون في الدائرة اللصيقة بترامب لدى مثولهم أمام الكونغرس، ومن أبرزهم كبير الإستراتيجيين السابق، ستيف بانون.

وتهربت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض خصوصا من الأسئلة المتعلقة بعملها، وتلك المتعلقة بالاتصالات بين فريق ترامب وروسيا بعد فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وبين البيت الأبيض وموسكو بعد تولي الملياردير السلطة في 20 كانون الثاني/يناير 2017، بحسب ما أفاد النائب الديموقراطي، مايك كويغلي.

وقال كويغلي عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "إنهم ينفذون تعليمات البيت الأبيض بعدم الرد على بعض الأسئلة".

بدوره قال النائب الديموقراطي، ديني هيك، لوكالة "بلومبرغ" للأنباء إن جلسة الاستماع للمستشارة الرئاسية كانت "كمن يستمع إلى بانون ثان".

وعقدت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب جلسة الاستماع هذه في إطار تحقيق تجريه لمعرفة ما إذا كان فريق حملة ترامب قد تعاون مع روسيا في محاولتها التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية 2016.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روسيا غيت
#البيت الأبيض
#دونالد ترامب
#هوب هيكس
#ستيف بانون

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روسيا مستعدة لبحث خروج مقاتلين من الغوطة
روسيا مستعدة لبحث خروج مقاتلين من الغوطة

2018-03-01

"روسيا غيت": المدير السابق لحملة ترامب يمثل أمام المحكمة
"روسيا غيت": المدير السابق لحملة ترامب يمثل أمام المحكمة

2018-02-28

قراصنة روس اخترقوا شبكتي إنترنت لوزارتين ألمانيتين
قراصنة روس اخترقوا شبكتي إنترنت لوزارتين ألمانيتين

2018-02-28

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-02-28
فيديو يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

فيديو يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

2018-02-28
مصدر أمني إسرائيلي: سنضطر للحسم بشأن قاعدة إيرانية بسورية

مصدر أمني إسرائيلي: سنضطر للحسم بشأن قاعدة إيرانية بسورية

2018-02-28
قاض إسرائيلي بالعليا: مطلب خفض ضحايا الحرب على غزة سخيف

قاض إسرائيلي بالعليا: مطلب خفض ضحايا الحرب على غزة سخيف

2018-02-28
مطالبة السيسي وقف التشويش على الشبكات الخليوية الإسرائيلية

مطالبة السيسي وقف التشويش على الشبكات الخليوية الإسرائيلية

2018-02-28