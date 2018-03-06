ترامب حول عرض كوريا الشمالية: مستعد للذهاب بعيدًا

أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى "تقدم محتمل" في محادثات مع كوريا الشمالية، ولكنه قال إنه ربما يكون "أملا زائفا". ومع ذلك، أضاف ترامب أن هناك "جهدا جادا" تقوم به جميع الأطراف.

جاءت تصريحات ترامب على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ وافقت على وقف التجارب النووية والصاروخية إذا ما أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي.

كما اتفقت الكوريتان على عقد قمة أواخر نيسان/ أبريل المقبل.

في تغريدة قال ترامب: "تقدم محتمل يحرز في محادثات مع كوريا الشمالية. للمرة الأولى في سنوات عديدة، يبذل جهد جاد من قبل جميع الأطراف المعنية. العالم يشاهد وينتظر! ربما يكون أملا زائفا، ولكن الولايات المتحدة مستعدة لبذل أقصى جهد في أي من الاتجاهين".

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

وقالت كوريا الجنوبية، اليوم، إن كوريا الشمالية وافقت على وقف تجاربها النووية والصاروخية، إذا أجريت محادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "البيت الأزرق" (قصر الرئاسة في سيول) قد قال في نبأ عاجل إن بيونغ ياينغ تؤكد التزامها بالنزع النووي.

وأضاف البيت الأزرق أن بيونغ يانغ تعهدت بعدم استخدام أسلحتها النووية والتقليدية ضد سيول، وأنها ترغب بتجميد أنشطتها النووية والصاروخية أثناء التفاوض مع واشنطن.

وأعلن في نبأ عاجل أيضا أن سيول وبيونغ يانغ قد اتفقتا على فتح خط اتصال ساخن بين الكوريتين. كما تم الاتفاق على عقد قمة مباحثات ثالثة في نهاية نيسان/ أبريل

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