  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب حول عرض كوريا الشمالية: مستعد للذهاب بعيدًا

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 17:30

ترامب حول عرض كوريا الشمالية: مستعد للذهاب بعيدًا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى "تقدم محتمل" في محادثات مع كوريا الشمالية، ولكنه قال إنه ربما يكون "أملا زائفا". ومع ذلك، أضاف ترامب أن هناك "جهدا جادا" تقوم به جميع الأطراف.

جاءت تصريحات ترامب على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ وافقت على وقف التجارب النووية والصاروخية إذا ما أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي.

كما اتفقت الكوريتان على عقد قمة أواخر نيسان/ أبريل المقبل.

في تغريدة قال ترامب: "تقدم محتمل يحرز في محادثات مع كوريا الشمالية. للمرة الأولى في سنوات عديدة، يبذل جهد جاد من قبل جميع الأطراف المعنية. العالم يشاهد وينتظر! ربما يكون أملا زائفا، ولكن الولايات المتحدة مستعدة لبذل أقصى جهد في أي من الاتجاهين".

وقالت كوريا الجنوبية، اليوم، إن كوريا الشمالية وافقت على وقف تجاربها النووية والصاروخية، إذا أجريت محادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "البيت الأزرق" (قصر الرئاسة في سيول) قد قال في نبأ عاجل إن بيونغ ياينغ تؤكد التزامها بالنزع النووي.

وأضاف البيت الأزرق أن بيونغ يانغ تعهدت بعدم استخدام أسلحتها النووية والتقليدية ضد سيول، وأنها ترغب بتجميد أنشطتها النووية والصاروخية أثناء التفاوض مع واشنطن.

وأعلن في نبأ عاجل أيضا أن سيول وبيونغ يانغ قد اتفقتا على فتح خط اتصال ساخن بين الكوريتين. كما تم الاتفاق على عقد قمة مباحثات ثالثة في نهاية نيسان/ أبريل

.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#كوريا الشمالية
#بيونغ يانغ
#تويتر
#سيول
#كوريا الجنوبية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطائرة الروسية المتحطمة أقلت 39 شخصًا جميعهم عسكريون
الطائرة الروسية المتحطمة أقلت 39 شخصًا جميعهم عسكريون

2018-03-06

تحقيق أممي: روسيا وراء غارة دامية على إدلب السورية
تحقيق أممي: روسيا وراء غارة دامية على إدلب السورية

2018-03-06

سورية: تحطم طائرة روسية ومصرع ركابها الـ32
سورية: تحطم طائرة روسية ومصرع ركابها الـ32

2018-03-06

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

2018-03-05
ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

2018-03-05
حيفتس: نتنياهو اتخذ قرارات خلافا لرأي الشاباك والموساد بتأثير عائلته

حيفتس: نتنياهو اتخذ قرارات خلافا لرأي الشاباك والموساد بتأثير عائلته

2018-03-05
حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

2018-03-05
يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

2018-03-05