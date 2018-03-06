ترامب: لا فوضى في البيت الأبيض ولدي مسؤولين أريد تغييرهم

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بإقالة مسؤولين في إدارته، ونفى أن تكون هناك "فوضى" في البيت الأبيض؛ جراء موجة الاستقالات والإقالات الأخيرة.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "هناك بعض الأشخاص (في إدارته لم يسمهم) ما زلت أريد تغييرهم، فأنا أسعى إلى الكمال دائمًا".

ونفى ترامب أن تكون هناك فوضى في البيت الأبيض بسبب موجة الاستقالات والإقالات الأخيرة، قائلًا: "الأخبار الكاذبة الجديدة تقول إن هناك فوضى في البيت الأبيض، وهذا أمر خاطئ".

وأضاف: "الأشخاص يأتون ويذهبون وأريد حوارًا قويًا قبل أن أتخذ قرارا نهائيًا... ليست هناك فوضى بل طاقة عظيمة فحسب"، دون تفاصيل إضافية.

وجاءت تغريدة ترامب على خلفية سلسلة من الاستقالات في الآونة الأخيرة منذ بداية رئاسته في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بأعداد لم تشهدها إدارة أميركية من قبل.

وأمس الأول الأحد الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن غيري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، أبدى رغبته في الاستقالة بسبب قرار ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم.

كما أعلنت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، هوب هيكس، الأربعاء الماضي، استقالتها من منصبها، على أن تترك مهامها كليًا خلال الأسابيع المقبلة.

وسبق استقالة هيكس استقالات عديدة لعدد من كبار المسؤولين بالبيت الأبيض من بينهم ديفيد سورنسن، كاتب خطابات البيت الأبيض، وروب بورتر، سكرتير موظفي البيت الأبيض، وستيف بانون، منصب كبير مستشاري ترامب للشؤون الاستراتيجية.

كما أقيل جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية؛ في 9 مايو/ أيار، وأقيلت كي تي ماكفارلاند من منصب نائبة مستشار الأمن القومي في 8 إبريل/نيسان.