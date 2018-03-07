استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب

أعلن غاري كون، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقالته من منصبه احتجاجا على الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم.

وقال كون في بيان مقتضب "لقد كان شرفا لي أن أخدم بلدي وأن اضع سياسات محفزة للنمو مناسبة للأميركيين ولا سيما إقرار إصلاح ضريبي تاريخي.

وقال البيت الأبيض إن المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي قدم استقالته.

وقال كون في بيان أصدره البيت الأبيض” تشرفت بخدمة بلادي ووضع سياسات اقتصادية داعمة للنمو لصالح الشعب الأمريكي وبصفة خاصة إقرار الإصلاح الضريبي التاريخي. أشعر بالامتنان للرئيس لمنحي هذه الفرصة وأتمنى النجاح الكبير له وللإدارة في المستقبل“.

وعمل كون مصرفيا في وول ستريت وأصبح من المخططين الرئيسيين للإصلاح الضريبي عام 2017.

وقال الرئيس ترامب إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن تعيين مستشار اقتصادي جديد خلفا لكون.

وقال ترامب على تويتر” سنتخذ قرارا قريبا بشأن تعيين مستشار اقتصادي جديد. أشخاص كثيرون يرغبون في الوظيفة -سنختار بحكمة“.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو مدير مجلس التجارة الوطني بالبيت الأبيض والمعلق المحافظ لاري كادلو هما المرشحان البارزان للمنصب.