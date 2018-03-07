بريطانيا تستقبل ولي عهد السعودية بالاحتجاجات

استقبل محتجون على الحرب في اليمن، وناشطون حقوقيون، بالإضافة إلى الملكة اليزابيث الثانية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة الرسمية الأولى إلى بريطانيا، اليوم الأربعاء.

وتظاهر المدافعون عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قرب البرلمان البريطاني، وقالوا إنهم سيحتجون لاحقا أمام بوابات أما مكتب رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على زيارة بن سلمان، وقال مكتب تيريزا ماي إن رئيسة الوزراء "ستثير مخاوف عميقة بشأن الوضع الإنساني" في اليمن عندما تلتقي بن سلمان في مكتبها في 10 شارع داوننغ.

يذكر أن تحالفا بقيادة السعودية يقاتل الحوثيين المتحالفين في اليمن منذ عام 2015 في حرب دموية أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، ودفعت أفقر دول العالم العربي إلى حافة المجاعة.

وتواجه السعودية انتقادات دولية قوية بسبب غاراتها الجوية التي تقتل المدنيين وتقصف الأسواق والمستشفيات والأهداف المدنية الأخرى.

ويقول معارضون إن بريطانيا تتباطأ في إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية، وهي مشتر رئيسي للأسلحة البريطانية.

وكان ولي العهد قد هز بشدة جذور دولته المحافظة منذ أن أصبح على ما يبدو الوريث للملك سلمان العام الماضي.

وأحكم محمد بن سلمان قبضته سريعا على الحكم بتهميش منافسيه كما صعد من عداوة بلاده مع إيران. ودفع بعدد من الإصلاحات الاجتماعية الكبيرة التي تضمنت السماح للنساء بقيادة السيارات ورفع الحظر المفروض على دور العرض السينمائية.

ويقول منتقدون إن إجراءات التحديث تغطي الاستمرار في الانتهاكات الحقوقية. وتوضح الجمعية الخيرية الحقوقية "ريبريف" أن عدد الإعدامات في السعودية تضاعف منذ تولي ولي العهد زمام الأمور.

وتتضمن الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام غداء مع ماي في المقر الريفي لرئيسة الوزراء في شيكرز، وإجراء مباحثات مع وزير الدفاع غافين ويليامسون.