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مرسوم ترامب حول المعادن يُنذر بحرب اقتصادية

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 23:27

مرسوم ترامب حول المعادن يُنذر بحرب اقتصادية
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : خالد السيد

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة، حول نيّة إدارته برفع الرسوم الجمركية على الواردات من المعادن، الصلب والألمنيوم تحديدًا، عاصفة اقتصادية حول العالم والاتحاد الأوربي بشكل خاص.

وصرحت وكالة الأنباء العالمي، "أسوشييتد برس"، اليوم الخميس، أن كل الدول التي سيتأثر اقتصادها من هذه الخطوة، مدعوة للتفاوض على استثناءات من تلك الإجراءات، والتي سريانها في غضون 15 يومًا بعد توقيع ترامب للوثيقة.

وصادق ترامب، اليوم الخميس، على قرار يقضي برفع الرسوم الجمركية على المعادن، يصل إلى نسبة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألمنيوم. ,

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أضافت "اعتقد بأنهم (الإسرائيليون) باتوا يشعرون بأنهم مهدَدين أكثر فأكثر وكذلك أعتقد بأنه سيتوجب عليهم اتخاذ قرارات، وأخشى عدم اتخاذهم للقرارات الصائبة".
 

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة على الخطط أن الدول ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية إذا تمكنت من معالجة التهديد الذي تشكله صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ووصف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، في وقت سابق هذا الأسبوع الماضي على أنّها ستشعل "حربًا تجارية ليست في مصلحة أحد".

واستثنى الرئيس الأميركي، في المرسوم الذي وقعه، كندا والمكسيك، المصدرتان الأساسيتان للصلب والألمنيوم للولايات المتحدة.

وقال ترامب في بث حي بعد توقيع الوثيقة، إن الخطوة تأتي لإنهاء "ظلم" تعرض له الشعب الأميركي من قبل الدول الأخرى، والإدارات السابقة.

وأوضح، بحضور عدد من عمال الصلب، أن إنتاج الحديد والألمنيوم في البلاد تضرر بسبب إغراق الدول الأخرى السوق المحلية بأسعار منافسة، دون تحصيل أي ضرائب منها في المقابل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#حرب اقتصادية
#حرب تجارية
#الرسوم الجمركية على المعادن
#أميركا

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