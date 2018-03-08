وزير خارجية ألمانيا خارج التشكيلة الحكومية

نشر وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، يؤكد فيها أنه لن يكون جزءا من الحكومة المقبلة.

وأضاف غابرييل أن رؤساء الحزب الاشتراكي الديمقراطي أبلغوه بالقرار، وأعرب عن امتنانه العميق للعمل من أجل بلده والحزب في مناصب قيادية لسنوات عديدة.

وتأتى هذه الخطوة بعد أسابيع من الاضطراب في حزب غابرييل، بعد إبرام اتفاق ائتلاف مع المحافظين بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل.

وشمل الاقتتال الداخلي أيضا سقوطا جماهيريا لزعيم الحزب آنذاك، مارتن شولتس، الذي كان ينافس للحصول على منصب وزير الخارجية. ومنذ ذلك الحين تخلى شولتس عن ذلك الطموح أيضا.

وكان غابرييل أحد أكثر السياسيين شعبية منذ أن أصبح وزيرا للخارجية قبل عام.

وسيحكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي البلاد مع ميركل التي سيعاد انتخابها يوم الأربعاء القادم.