بوتين: لن أعدّل الدستور لأبقى في السلطة

أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المتوقع فوزه بولاية رابعة في الانتخابات المرتقبة الأسبوع المقبل، إنه لا يخطط لإجراء تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في الكرملين إلى ما بعد 2024.

وردا على سؤال لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية حول ما إذا كان سيحذو حذو الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يسعى لرئاسة مدى الحياة، أكد بوتين عدم وجود نيات كهذه لديه.

وقال في المقابلة التي نشر الكرملين محتواها، اليوم السبت: "لم أغير الدستور قط، لم أفعل ذلك ليناسبني وليس لدي خطط للقيام بذلك اليوم".

ويقول معارضو بوتين الذي انتُخب رئيسا للمرة الأولى في عام 2000 ويسعى لولاية رابعة في انتخابات 18 آذار، إن نواياه غامضة للبقاء في السلطة لفترة غير محددة. ويمنع الدستور بوتين من تولي الرئاسة أكثر من ولايتين متتاليتين.

ورفض بوتين تلميحات عن عدم تخليه عن السلطة، لإن ذلك سيعرضه للخطر، قائلا إنه سمع "الكثير من الهذيان حول الموضوع". وقال "لماذا تظنون أنه من بعدي سيتولى السلطة في روسيا بالضرورة أشخاص مستعدون لتدمير كل ما فعلته في السنوات الماضية؟". وتابع إنه يفكر منذ 2000 بخليفته المحتمل. وأضاف "التفكير لا يؤذي، لكن القرار في نهاية الأمر هو للشعب الروسي".