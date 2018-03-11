بوتين: "لن نعيد القرم إلى أوكرانيا تحت أي ظرف"

عرب ٤٨/ أ ف ب

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لن يعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا تحت أي ظرف كان، في حديث ورد في فيلم وثائقي جديد تم بثه اليوم، الأحد، قبيل إعادة انتخاب بوتين المتوقعة في اقتراع الأسبوع المقبل.

وقال لصحافي سأله إن كانت هناك أي ظروف قد تدفعه إلى التخلي عن القرم "ماذا؟ هل جننت؟ لا توجد ظروف من هذا النوع ولن توجد قط".

ووردت التصريحات في فيلم وثائقي بعنوان "بوتين"، مدته ساعتان، ونشر على حسابات المذيع التلفزيوني المعروف بتأييده للكرملين ديمتري كيسليف، على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 آذار/ مارس الجاري.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، حيث دعمت متمردين يتحدثون الروسية في شرق الدولة السوفياتية السابقة بعدما أطاحت انتفاضة مدعومة من الغرب بالنظام الموالي للكرملين في كييف.

ودفع ضم روسيا للقرم بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على موسكو في ظل أسوأ أزمة في العلاقات مع الغرب منذ انتهاء الحرب الباردة.

ويتضمن الوثائقي الذي أنتجه الناطق باسم حملة بوتين، الصحافي أندري كوندراشوف، مقابلات مع عدد من حلفاء الرئيس الروسي بمن فيهم المستشار الألماني السابق، غرهارد شرودر.

ويتوقع أن يفوز بوتين، الذي يواجه سبعة منافسين، بـ70% من الأصوات مع بلوغ نسبة المشاركة أكثر من 60%، وفقا لاستطلاعات رسمية.