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نيبال: مقتل 50 على الأقل في تحطم طائرة بنغالية

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 13:41

نيبال: مقتل 50 على الأقل في تحطم طائرة بنغالية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

نقلت "رويترز" عن متحدث عسكري قوله إن 50 شخصا على الأقل قتلوا عندما تحطمت الطائرة التابعة لشركة طيران من بنغلادش أثناء هبوطها في مطار العاصمة النيبالية، كاتمندو، اليوم الإثنين، في حين أعلن مسؤول في الشرطة البنغالية مصرع 38 شخصًا على الأقل، وإصابة 23 آخرين بجروح، إثر تحطم الطائرة.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الطائرة التي كانت تقل 80 راكبا، سقطت أثناء هبوطها في مطار تريبهوان الدولي. وأوضح أنه مايزال 10 أشخاص في عداد المفقودين.

وأظهرت صور ومشاهد للحادث، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان، قرب المطار.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيبال
#بنغلادش
#كاتمندو

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