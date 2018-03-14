ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين الصين والعالم العربي

صرّح السفير الصيني في القاهرة، سونج أيقوه، اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاع واضح في حجم التبادل التجاري بين الصين ودول العالم العربي، استنادًا على مؤشرات العام 2017.

وأضاف أيقوه أنّ هناك ارتفاع بنسبة 11.9% بحسب التقارير حول حجم التجارة بين الصين والعالم العربي للعام الماضي، ففي عام 2016 سجل إجمالي حجم التجارة البينية بين الصين والدول العربية 171 مليار دولار أميركي، فيما ارتفعت في نهاية السنة التي تليها إلى 191 مليار دولار.

ولم يذكر السفير الصيني حجم صادرات بلاده إلى الدول العربية أو وارداتها منها للعام الماضي، إلا أن مؤشرات الأعوام الماضية تظهر ميل كفة التبادل التجاري دائما لصالح الصين ففي عام 2016، توزع حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 171 مليار دولار أميركي، إلى 101 مليار دولار صادرات صينية ونحو 70 مليار دولار واردات من الدول العربية، وفقا لبيانات رسمية.

وما تزال الدول العربية مصدرا رئيسا للبترول الخام الذي تستورده بكين.

وكشف ايقوه أن عدد السياح الصينين إلى مصر، قد سجل ارتفاعا بنسبة 60 بالمائة عام 2017 ليصل إلى 287 ألف سائح بنهاية العام.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الصينية في السوق المصري بلغت 260 مليون دولار في نهاية 2017.

وارتفعت صادرات مصر إلى الصين بنسبة 60 بالمائة لتصل إلى نحو 408 ملايين دولار في 2017 مقابل نحو 255 مليون دولار خلال عام 2016.

وتراجعت الواردات المصرية من السوق الصيني بنسبة 8.7 بالمائة لتصل إلى 9.530 مليارات دولار في 2017 مقابل 10.430 مليارات دولار في 2016، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.