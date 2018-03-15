باكستان: مقتل 9 أشخاص في تفجير انتحاري بلاهور

أعلن مسؤولون باكستانيون مقتل تسعة أشخاص، على الأقل، وإصابة 20 آخرين بجروح، مساء الأربعاء، في تفجير نفذه انتحاري يقود دراجة نارية أمام نقطة تفتيش للشرطة في لاهور ثاني كبرى مدن باكستان.

ووقع الانفجار مساء في راويند في ضواحي لاهور قرب مسجد كان يستضيف تجمعا دينيا من حوالي 60 ألف شخص.

وقال حيدر اشرف من شرطة لاهور للصحافيين "قتل تسعة أشخاص، على الأقل، هم خمسة رجال شرطة وأربعة مدنيين، والظروف المحيطة تدل على أنه هجوم انتحاري".

وأكد هذه الحصيلة شهيد وحيد المسؤول المحلي في ولاية البنجاب وعاصمتها لاهور، مشيرا إلى أن الهدف كان نقطة تفتيش أمنية. وأضاف "أصيب أكثر من 20 شخصا بجروح ونقلوا إلى المستشفيات".

وتبنت الهجوم "حركة طالبان باكستان" المحظورة وذلك في بيان ضمّنته تهديدا بشن مزيد من الهجمات على الشرطة ردا على مقتل أشخاص "مرتبطين" بالحركة في البنجاب.

وكانت قد عرضت وزارة الخارجية الأميركية في مطلع آذار/مارس الجاري جائزة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في تحديد مكان "مولانا فضل الله" زعيم هذه الجماعة التي ارتبطت بالعديد من التفجيرات الدامية في باكستان، إضافة إلى محاولة تفجير في ساحة تايمز سكوير في نيويورك.

وبحسب المسؤولين الأميركيين فإن حركة طالبان باكستان التي أظهرت ارتباطا وثيقا بالقاعدة هي من قامت بتدريب فيصل شهزاد الذي قام بمحاولة فاشلة لتفجير سيارة مفخخة في تايمز سكوير في أيار/مايو 2010.