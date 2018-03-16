  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إسبانيا: مواجهات عنيفة في مدريد بين مهاجرين أفارقة والشرطة

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 10:15

إسبانيا: مواجهات عنيفة في مدريد بين مهاجرين أفارقة والشرطة
مهاجرون في إسبانيا - صورة توضيحية (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

عاشت مدريد، الخميس، ليلة مواجهات بين الشرطة ومهاجرين أفارقة بعد وفاة بائع متجول سنغالي في منتصف الثلاثينات من عمره، قال رفاق له إن عناصر من الشرطة طاردوه في شوارع العاصمة الإسبانية.

وقال متظاهرون إن الرجل اسمه مامي مباغي قدم من السنغال إلى إسبانيا قبل 12 عاما على متن قارب. وعمل بائعا متجولا بطريقة غير شرعية، وكان يرسل الأموال لعائلته في السنغال.

وبحسب مودو، وهو بائع من السنغال، فإن شرطة البلدية طاردت الضحية من ساحة "بويرتا ديل سول" إلى لافابيس بواسطة دراجة، مضيفا: "في النهاية مات هنا"، وأكد آخرون هذه الواقعة.

وقد انتشرت شرطة مكافحة الشغب ورجال إطفاء في حي لافابيس، في وسط مدريد الذي يعج بالمهاجرين، حيث أشعل بعض المتظاهرين الغاضبين النيران في حاويات النفايات، ورشوا قوات الشرطة بالحجارة.

وقالت متحدثة باسم الطوارئ إن مباغي عثرت عليه دورية للشرطة فاقدا الوعي في شارع في لافابيس، وأضافت أن أفراد الشرطة "كانوا يحاولون إنعاشه"، موضحة أنه توفي جراء نوبة قلبية.

وأشارت المتحدثة إلى أنها لا تعرف ما الذي حدث لمباغي قبل انهياره، لكن العديد من الباعة المتجولين الذين كانوا معه قالوا إن الشرطة طاردته من بويرتا ديل سول.

يشار إلى أن إسبانيا تعتبر الوجهة الثالثة للمهاجرين الذين يقصدون أوروبا، وبلغ عدد الوافدين إليها بطريقة غير شرعية 23 ألف شخص عام 2017، فيما قضى مئات وهم يحاولون الوصول إليها.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مدريد
#مهاجرون

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع 4 أشخاص في انهيار جسر جامعة فلوريدا
مصرع 4 أشخاص في انهيار جسر جامعة فلوريدا

2018-03-16

دول الناتو تزيد من إنفاقها العسكري
دول الناتو تزيد من إنفاقها العسكري

2018-03-16

ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي ضمن سلسلة إقالات
ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي ضمن سلسلة إقالات

2018-03-16

الأكثر قراءة

قطار يربط إسرائيل بالمستوطنات لفرض السيادة الاحتلالية على الضفة

قطار يربط إسرائيل بالمستوطنات لفرض السيادة الاحتلالية على الضفة

2018-03-15
عمالقة الكرة: أقوى السيناريوهات لقرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

عمالقة الكرة: أقوى السيناريوهات لقرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

2018-03-15
إسرائيل السابعة عالميا بتصدير الأسلحة والشرق الأوسط السوق الأكبر

إسرائيل السابعة عالميا بتصدير الأسلحة والشرق الأوسط السوق الأكبر

2018-03-15
بن سلمان: سنطوّر قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

بن سلمان: سنطوّر قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

2018-03-15
الأمم المتحدة: الاغتصاب سلاحٌ واسع النطاق بالحرب السورية

الأمم المتحدة: الاغتصاب سلاحٌ واسع النطاق بالحرب السورية

2018-03-15