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اليونان ترفض طلب تركيا تسليم ثمانية جنود

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 15:46

اليونان ترفض طلب تركيا تسليم ثمانية جنود
(الأناضول)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير : باسل مغربي

رفضت محكمة استئناف يونانية، اليوم الجمعة، طلبا تركيا بتسليم ثمانية جنود أتراك تتهمهم أنقرة بلعب دور مباشر في "محاولة انقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان" عام 2016.

وهذا ثالث طلب تسليم ترفضه المحاكم اليونانية في قضية وتّرت العلاقات المضطربة بالفعل بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت المحكمة اليونانية إنها تشعر بالقلق من أن الثمانية لن يحصلوا على محاكمة عادلة في تركيا.

وفي قرار بالإجماع رفضت المحكمة ومقرها أثينا طلب التسليم الذي قدم على أساس ثمانية اتهامات يواجهها الجنود في بلادهم. ويمكن الطعن على الحكم.

وفي حكمها قالت المحكمة إن الاتهامات مبهمة ولم تقدم عناصر جديدة لتغيير الأحكام السابقة بشكل ملموس.

وقال مسؤول بالمحكمة نقلا عن نص الحكم: "في كل قضية تكون هناك مخاوف مشروعة من إجراء محاكمات غير عادلة وخطر التعرض للتعذيب أو السلوك المهين".

وهرب الجنود إلى اليونان بطائرة هليكوبتر يوم 16 تموز 2016، وتقول تركيا إنهم "خونة ومن مدبري الانقلاب".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اليونان
#تركيا
#محكمة يونانية

من عرب 48

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