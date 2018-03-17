أوضحت مصادر من البيت الأبيض، أمس الجمعة، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جدّد تأكيد اعتزامه لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، نهاية أيار المقبل، لكنها لم تكشف عن الدولة التي ستستضيف القمة المرتقبة.

وأشار البيت الأبيض في بيان، إلى أنّ ترامب ونظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، تعهّدا، في اتصال هاتفي، بالمحافظة على "أقصى قدر من الضغط" على نظام بيونغ يانع، والسعي لاتخاذ إجراءات لدفعه للتخلي عن برامجه النووية، مؤكدا أن ترامب أكد في اتصاله، مجددا، عزمه لقاء زعيم كوريا الشمالية نهاية أيار المقبل.

وأضاف أن الرئيسين، اتفقا على أن "الإجراءات الملموسة، وليس الكلمات فقط، ستكون المفتاح لتحقيق نزع دائم للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية"، كذلك اتفق الرئيسان أيضا على أن "كوريا الشمالية أمامها مستقبل أكثر إشراقا، حال اختارت الطريق الصحيح".

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الكوري الشمالي محادثات مع مسؤولين سويديين، أمس الجمعة، وسط تقارير تفيد بأن الدولة الاسكندنافية قد تساعد في تمهيد الطريق أمام القمة المقترحة بين ترامب وكيم.

وجاء لقاء ري برئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، ووزيرة الخارجية مارغوت فالستروم، بعد أسبوع من موافقة الرئيس الأميركي على عقد القمة التاريخية.

وأكد الناطق باسم وزيرة الخارجية السويدية، بيزمان فيفرين، أنه سيتم تمديد محادثات فالستروم مع ري، التي كان من المفترض أن تُختتم يوم الجمعة، وركّزت على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والقمة المحتملة بين ترامب وكيم، إلى يوم السبت.

وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشونغ إيوي يونغ، في الأسبوع الماضي، إن ترامب قبِل دعوة كيم جونغ أون، لعقد لقاء ثنائي بينهما في أيار المقبل.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان، ما قاله المسؤول الكوري الجنوبي، مضيفة أن موعد وزمان اللقاء سيتحددان في وقت لاحق.

وبعدها بساعات أعلن البيت الأبيض أنّ ترامب لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية "ما لم تكن هناك إجراءات ملموسة تتطابق مع وعود بيونغ يانغ، حول نزع أسلحتها النووية، ووقف التجارب النووية والصاروخية".