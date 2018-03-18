الانتخابات الروسية: فلاديمير بوتين يفوز بولاية رابعة

أعيد انتخاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، لولاية رابعة بنسبة وصلت 73.9% من أصوات الناخبين، وفق استطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع أجراها معهد "فيتيسيوم" بعد إغلاق آخر هذه المراكز.

وحل مرشح الحزب الشيوعي، بافيل غرودينين، ثانيا، بحصوله على 11.2% من الأصوات، متقدما على القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (6.7%) والصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية، كزينيا سوبتشاك (2.5%). وبذلك سيبقى بوتين رئيسا حتى عام 2024.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن اللجنة الوطنية للانتخابات، أنّ بوتين حصل على 74.22% من الأصوات بعد فرز 40% من أوراق الاقتراع.

ووفق النتائج ذاتها، وهي غير نهائية، حصل مرشح "الحزب الشيوعي الروسي"، رجل الأعمال غرودينين (57 عاما) على 14.94% من الأصوات، فيما حصل مرشح "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"، جيرينوفسكي (71 عاما)، على 6.73%، ومقدمة البرامج سوبتشاك على 1.39%.

من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 60%، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأدلى الناخبون الروس بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد.

ويتطلب فوز المرشح الرئاسي في روسيا الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات (أكثر من النصف)، وإلا سيدلي الناخبون بأصواتهم في جولة ثانية، يوم 8 نيسان/ أبريل المقبل.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات أفادت بتسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل روسيا وخارجها، من أصل قرابة 145 مليون نسمة، عدد سكان البلاد.

وأغلقت معظم صناديق الاقتراع في روسيا، في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية أشارت التوقعات إلى أن بوتين سيحقق فيها فوزا سهلا.

وتشير الأرقام الأولية وعينات من صناديق الاقتراع إلى فوز بوتين بنسبة تصل إلى نحو 75% من الأصوات، في انتخابات تجاوزت نسبة التصويت فيها نسبة الـ60% ممن يمتلكون حق التصويت.

وبتولي بوتين فترة جديدة سيكون قد أمضى في السلطة نحو 25 عاما، ليصبح بذلك ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في الحكم، بعد الديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين.

وينسب ناخبون كثيرون لبوتين، ضابط المخابرات السابق البالغ من العمر 65 عاما، الفضل في الدفاع عن مصالح روسيا في عالم خارجي معاد حتى وإن كان الثمن هو المواجهة مع الغرب.