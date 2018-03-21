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ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطينا بعضا من ثروتها

تاريخ النشر: 21/03/2018 - 00:02

ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطينا بعضا من ثروتها
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "السعودية دولة ثرية جدا، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة كما نأمل، في شكل وظائف وشراء معدات عسكرية". جاء هذا خلال مأدبة غداء أقامها ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى البيت الأبيض، الثلاثاء.

واستعرض ترامب أرقام صفقات الأسلحة التي ستقدّمها بلاده إلى السعوديين "من أجل حمايتهم"، وقال: "مليار و525 مليون دولار، و645 مليون دولار… و6 مليارات دولار"، مخاطباً بن سلمان، "هذا فتات بالنسبة لكم"، بحسب ما أظهرت مشاهد مصورة للقاء كان يستعرض خلاله ترامب مجموعة من الأسلحة التي تصنعها بلاده.

وقال ترامب: "شرف لنا أن نستضيف ولي العهد السعودي والوفد المرافق له الذي أعرف الكثير منهم، والتقيتهم في مايو / أيار الماضي خلال زيارتي للرياض، عندما وعدتنا السعودية بـ 400 مليار دولار لشراء معداتنا العسكرية وأشياء أخرى". وأردف: "العلاقة (بين البلدين) في أقوى درجاتها على الإطلاق، ونفهم بعضنا بعضا".

وتابع: "السعودية دولة ثرية جدا، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة كما نأمل، في شكل وظائف، وفي شكل شراء معدات عسكرية".

وقال إنه "لا يوجد أي أحد في مكان بالعالم قريب حتى من قوة صواريخنا وطائراتنا وكل معداتنا العسكرية من ناحية التكنولوجيا ونوعية المعدات، والسعودية تقدر ذلك". وبين أن السعوديين "أجروا اختبارات لكل شيء، ويفهمون ذلك جيدا ربما أفضل من الجميع".

واستقبل ترامب في وقت سابق من اليوم، ولي العهد السعودي في البيت الأبيض. ويعد اللقاء هو الأول من نوعه بين ترامب وابن سلمان، منذ تعيين الأخير وليا للعهد في يونيو / حزيران الماضي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#بن سلمان
#الأسلحة الأميركية
#صفقة أسلحة

من عرب 48

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