مقتل 11 عسكريا نيجيريا في هجومٍ مُسلّح

قُتِل 11 عسكريا نيجيريا، وأُصيب 9 مدنيين آخرين، في هجوم مسلح استهدف القوات المسلحة النيجرية شمال غربي البلاد.

وقال متحدث ولاية "كادونا" النيجيرية، صاكويل أروان، في تصريحات صحفية؛ إن 11 عسكريا قُتلوا وأُصيب 9 مدنيين، في هجوم لمسلحين على معسكر للقوات المسلحة في قريتي "دوكا" و"ماغاندا" بالولاية.

يُذكرُ أن القوات الأمنية النيجيرية، كانت قد قتلت خلال عملية أطلقتها الأسبوع الماضي، زعيم العصابات المسلحة التي تعمل في قطع الطرق في المنطقة.

ويُتوقع أن عناصر العصابات المسلحة قد استهدفت العسكريين انتقاما لمقتل زعيمهم.