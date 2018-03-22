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ترامب يستعد لفرض عقوبات ضد الصين

تاريخ النشر: 22/03/2018 - 08:50

ترامب يستعد لفرض عقوبات ضد الصين
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يستعد، اليوم الخميس، للكشف عن عقوبات ضد الصين المتهمة بسرقة الملكية الفكرية للشركات الأميركية.

وصرح المتحدث راج شاه لوكالة فرانس برس "غدا سيعلن الرئيس عن الإجراءات التي قرر اتخاذها بناء على البند 301 من قانون التجارة حول جهود تقودها الدولة الصينية لسرقة التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية".

وينوي الرئيس الأميركي الذي يريد محاربة العجز التجاري الذي يدمر في رأيه الوظائف والشركات الأميركية، فرض رسوم جمركية على بكين.

وكان ترامب فرض نهاية كانون الثاني/يناير رسوما حمائية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين.

في 2017 ارتفعت واردات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 505 مليار دولار والعجز التجاري إلى 375 مليار دولار.

وستطال الرسوم المزمع فرضها خصوصا قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

وحذرت الصين الخميس من أن الجميع سيتضررون في حال أطلق ترامب حربا تجارية، ملوحة باحتمال اتخاذ إجراءات مضادة.

وأعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده ستعتمد "بالتأكيد ردا مناسبا وضروريا" إذا ما فرضت الولايات المتحدة إجراءات تجارية ضدها.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دونالد ترامب
#الصين

من عرب 48

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