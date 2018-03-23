  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب يصادق على قانون لتمويل الحكومة بـ1.3 ترليون دولار

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 22:12

ترامب يصادق على قانون لتمويل الحكومة بـ1.3 ترليون دولار
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : محمود مجادلة

صادق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون لتمويل الحكومة بنحو 1.3 ترليون دولار، حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، تفاديًا لتوقف أعمال الوزارات والوكالات الفيدرالية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إنه يعترض على القانون، الذي مرره الكونغرس، مبينًا أنه وقّعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي وقت سابق اليوم، هدّد الرئيس الأميركي، في تغريدة عبر "تويتر"، برفض المشروع، بحجة عدم تضمنه تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، أو تخصيص أموال لتسوية أوضاع أبناء المهاجرين.

يشار إلى أن قانون الموازنة الفيدرالية الأميركية للعام المالي 2018 (1 تشرين الأول 2017 - 30 أيلول 2018)، ما يزال معلقًا، بسبب خلافات حول عدد من التفاصيل، بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، من جهة، وبين الرئيس ونواب في الحزبين من جهة أخرى.

وتقدمت إدارة ترامب بمشروع قانون الموازنة في آذار/مارس 2017، وقدرت حجم الإنفاق الحكومي الفدرالي بنحو 4.1 ترليون دولار، بعجز قدر بنحو 440 مليارًا.

ومنذ بداية السنة المالية الجارية، يتم تمويل أنشطة الحكومة بشكل جزئي من وقت لآخر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#الفيدرالية
#الكونغرس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لندن: المحققون يقتحمون مقر شركة "كامبريدج أناليتيكا"
لندن: المحققون يقتحمون مقر شركة "كامبريدج أناليتيكا"

2018-03-23

أمر اعتقال بحق المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا
أمر اعتقال بحق المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا

2018-03-23

خلفيات إقالة تيلرسون وتداعياتها على السياسة الخارجية الأميركية
خلفيات إقالة تيلرسون وتداعياتها على السياسة الخارجية الأميركية

2018-03-23

الأكثر قراءة

غزة: مقتل أبو خوصة المتهم بتفجير موكب الحمد الله

غزة: مقتل أبو خوصة المتهم بتفجير موكب الحمد الله

2018-03-22
بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر الجمعة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر الجمعة

2018-03-22
نخلق حيفا التي تشبهنا: انطلاق مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام 2018

نخلق حيفا التي تشبهنا: انطلاق مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام 2018

2018-03-22
وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحتفي بِسعودي يتحدث العبرية بطلاقة ويُطمئن إسرائيل

وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحتفي بِسعودي يتحدث العبرية بطلاقة ويُطمئن إسرائيل

2018-03-22
فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني

فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني

2018-03-22