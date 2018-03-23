تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي لترامب

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، استبدال مستشاره للأمن القومي، هربرت ماكماستر، بالمندوب الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، المحافظ المتشدد جون بولتون.

وبعد سلسلة من الإقالات والاستقالات في فريقه خلال الأشهر الماضية قال ترامب "أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من التاسع من نيسان/أبريل 2018 سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي".

وبولتون الذي كان أحد قادة "الصقور" في إدارة جورج دبليو بوش قبل أن يصبح معلقا على شبكة "فوكس نيوز" معروف بشكل خاص بأسلوبه العدواني.

وحيا ترامب "العمل الاستثنائي" الذي أدّاه مكماستر، مؤكدا أنه سيبقى صديقا له على الدوام.

ومنذ أسابيع عدة، بات مكماستر في موقع ضعيف بسبب غياب دعم واضح له من الرئيس الأميركي وشائعات حول إمكان الاستغناء عنه.

ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من إقالة وزيرة الخارجي الأميركي، ريكس تيلرسون، الذي سيحل مكانه المدير الحالي للسي اي إيه، مايك بومبيو، "الصقر" الجمهوري.

ويعتبر بولتون من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى في تموز/يوليو العام 2015 لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وعلّق آرون ديفيد ميلر الدبلوماسي المخضرم الذي عمل في إدارات ديومقراطية وجمهورية أنه "مع تعيين جون بولتون، سيكون فريق ترامب للسياسة الخارجية الأكثر تحفظا وأيديولوجية والأقل براغماتية في الذاكرة الحديثة، في وقت تتطلب فيه التحديات على الساحة الدولية الحزم ولكن أيضا مرونة وبراغماتية".