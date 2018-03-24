العليا الإسبانية: مذكرة اعتقال دولية بحق 6 سياسيين كتالونيين

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، مساء أمس الجمعة، صدور مذكرات اعتقال دولية بحق 6 سياسيين كتالونيين اعتبرتهم هاربين، بينهم زعيم الإقليم السابق كارلس بيغديمونت، بعد إدانتهم بتهم التمرد وسوء استخدام المال العام.

وتشمل أوامر الاعتقال أيضًا أربعة أعضاء في حكومة بيغديمونت السابقة، إضافة للانفصالية مارتا روفيرا، من حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، بحسب بيان للمحكمة.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، أن روفيرا رفضت المثول أمام القضائي الإسباني، الجمعة، وأعلنت في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني للحزب أنها تغادر البلاد لتعيش "في المنفى".

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام إسبانية أن روفيرا وصلت فعلا إلى سويسرا، دون مزيد من التفاصيل.

واتّهم القضاء الإسباني، النائب عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، بالتمرد لمحاولتها جعل إقليم كتالونيا مستقلة عن إسبانيا.

فيما اتّهم السياسيين الخمسة الآخرين بسوء استخدام المال العام.

والخميس فشل برلمان كتالونيا في الحصول على الأغلبية الكافية لانتخاب رئيس جديد لإدارة الإقليم.

وفي حال لم يتم التوافق حول شخصية أخرى، في غضون شهرين، سيتحتم إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم.

وأجرى إقليم كتالونيا، مطلع تشرين أول 2017، استفتاء للانفصال عن إسبانيا، وعلى إثره أعلن برلمان الإقليم، في 27 من الشهر نفسه، استقلال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد.

وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بعزل حكومة كتالونيا ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وفق المادة 155 من الدستور.

وتمنح هذه المادة رئيس وزراء إسبانيا سلطة إقالة حكومة كتالونيا، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.

وقررت حكومة مدريد إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم في 21 كانون أول 2017، فازت فيها الأحزاب الانفصالية بنحو 50% من المقاعد.