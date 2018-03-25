ألمانيا تعتقل زعيم إقليم كاتالونيا السابق

أوقفت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، الرئيس الكاتالوني السابق كارلس بيغديمونت، عند عبوره الحدود بسيارته من الدنمارك.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس إن بيغديمونت "أوقف اليوم الساعة 11,19 صباحا من قبل قوة شرطة الطريق السريع في (مقاطعة) شلزفيك هولشتاين".

وتم توقيفه بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه. وأكدت ناطقة باسم حزبه اعتقاله لدى وصوله من الدنمارك.

وقال محاميه إن الشرطة الألمانية اعتقلت موكله، اليوم الأحد، بناء على مذكرة اعتقال دولية بحقه استصدرتها إسبانيا.

ولم يذكر المحامي مكان احتجازه في ألمانيا.

ودخل بيغديمونت إلى ألمانيا من الدنمرك بعد أن غادر فنلندا، يوم الجمعة، عندما بدا أن الشرطة هناك ستعتقله وتبدأ في عملية ترحيله بناء على طلب مدريد. ولم يذكر المحامي مكان احتجازه في ألمانيا.

ويواجه بيغديمونت عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عاما في إسبانيا إذا أدين باتهامات التمرد والعصيان الموجهة إليه، فيما يتعلق بإجراء استفتاء غير قانوني على استقلال كاتالونيا أدى لإعلان الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد في أكتوبر /تشرين الأول 2017.

وكانت المحكمة الإسبانية العليا قد أصدرت أمرا الجمعة، باحتجاز خمسة مسؤولين انفصاليين سابقين بينهم خوردي تورول المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الإقليم.