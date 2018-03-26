طهران تتهم لندن بتغذية حرب السعودية على اليمن بالسلاح

اتهمت إيران بريطانيا بالرياء، اليوم الإثنين، بعد أن دعت الأخيرة طهران في وقت سابق إلى وقف إمداد الحوثيين بالأسلحة، واستخدام نفوذها بدل ذلك لإنهاء النزاع في اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على موقع الوزارة الإلكتروني "تتحمل بريطانيا بلا شك مسؤولية مباشرة في جرائم الحرب المرتكبة في السنوات الثلاث الأخيرة في اليمن عبر بيع الأسلحة للدول التي تهاجم اليمن وتأمين الدعم اللوجستي والاستخباري لها".

وأضاف قاسمي "هذا البلد ليس في موقع يسمح له باتهام بلدان أخرى، ومن الأفضل لبريطانيا إنهاء مقاربتها الانتهازية والربحية لهذه الحرب العمياء بأسرع وقت ممكن".

وكان وزيرا الخارجية والتنمية الدولية البريطانيان، بوريس جونسون وبيني موردونت، قد صرحا، الإثنين، في بيان مشترك "إذا كانت إيران صادقة في التزامها دعم الحل السياسي في اليمن، كما صرحت بذلك علنا، فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع، وتذكي التوترات الإقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

يشار إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة قد زودتا السعودية بأسلحة بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة. كما أن لندن تقترب من توقيع صفقة بمليارات الدولارات لبيع مقاتلات "تايفون" للرياض.

وقال قاسمي "إذا كانت بريطانيا صادقة في ادعائها أنها تريد حلا سياسيا للأزمة في اليمن، من الأفضل أن تطلب من كبار شراة الأسلحة البريطانية في التحالف وقف هذا النزاع، وإنهاء حصار الشعب المظلوم في هذا البلد".

وكانت قد قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن جميع أطراف النزاع في هذه الأزمة مذنبون بتجاهل سلامة المدنيين.

لكنها أشارت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية، والذي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليحه قد يكون مذنبا بجرائم حرب.

وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو، لين معلوف "هناك أدلة واسعة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى التسبب بضرر كبير للمدنيين اليمنيين".