موسكو تنوي الرد بالمثل على طرد دبلوماسييها

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، قالت، اليوم الأربعا،ء إن موسكو سترد على الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من دول غربية بطريقة مماثلة.

ونقلت الوكالة عن ماتفيينكو قولها للصحفيين "بدون شك، فإن روسيا، ووفقا للتقاليد الدبلوماسية، سترد بشكل مماثل وستراعي التناسب فيما يتعلق بأعداد الدبلوماسيين".

وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، قولهـ اليوم، إن موسكو ستقيّم مستويات عداء واشنطن ولندن لروسيا قبل الرد على طرد دبلوماسيين روس.

وعلى صلة أيضا، قررت جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)، اليوم، طرد دبلوماسي روسي على خلفية الواقعة ذاتها.

وقالت حكومة جمهورية الجبل الأسود، أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي والدولة الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في بيان إن القرار اتخذ تماشيا مع خطوات اتخذها "الحلفاء والشركاء والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" وتضامنا مع بريطانيا.

كما سحبت الحكومة اعتمادها للقنصل الشرفي الروسي.

وكانت قد توترت العلاقات بشدة بين لندن وموسكو بفعل حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، وابنته يوليا في سالزبري. وتلقي بريطانيا باللوم على روسيا، لكن موسكو تنفي أي دور لها في الأمر.

وقالت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، إنها ستطرد 60 دبلوماسيا روسيا لتنضم إلى حكومات في أنحاء أوروبا تعاقب الكرملين على الهجوم.