  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

موسكو تنوي الرد بالمثل على طرد دبلوماسييها

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 15:20

موسكو تنوي الرد بالمثل على طرد دبلوماسييها
موقع جريمة التسميم (من الأرشيف)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، قالت، اليوم الأربعا،ء إن موسكو سترد على الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من دول غربية بطريقة مماثلة.

ونقلت الوكالة عن ماتفيينكو قولها للصحفيين "بدون شك، فإن روسيا، ووفقا للتقاليد الدبلوماسية، سترد بشكل مماثل وستراعي التناسب فيما يتعلق بأعداد الدبلوماسيين".

وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، قولهـ اليوم، إن موسكو ستقيّم مستويات عداء واشنطن ولندن لروسيا قبل الرد على طرد دبلوماسيين روس.

وعلى صلة أيضا، قررت جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)، اليوم، طرد دبلوماسي روسي على خلفية الواقعة ذاتها.

وقالت حكومة جمهورية الجبل الأسود، أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي والدولة الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في بيان إن القرار اتخذ تماشيا مع خطوات اتخذها "الحلفاء والشركاء والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" وتضامنا مع بريطانيا.

كما سحبت الحكومة اعتمادها للقنصل الشرفي الروسي.

وكانت قد توترت العلاقات بشدة بين لندن وموسكو بفعل حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، وابنته يوليا في سالزبري. وتلقي بريطانيا باللوم على روسيا، لكن موسكو تنفي أي دور لها في الأمر.

وقالت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، إنها ستطرد 60 دبلوماسيا روسيا لتنضم إلى حكومات في أنحاء أوروبا تعاقب الكرملين على الهجوم.

ملف خاص | يوم الأرض

#فالنتينا ماتفيينكو
#سيرجي ريابكوف
#سيرجي سكريبال
#الاتحاد الأوروبي
#حلق شمال الأطلسي
#مونتينيغرو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن يوافق على تعيين السفير الإسرائيلي الجديد أمير ويسبورد
الأردن يوافق على تعيين السفير الإسرائيلي الجديد أمير ويسبورد

2018-03-28

"غصن الزيتون تمهيد لعملية تركية شاملة في الشمال السوري"
"غصن الزيتون تمهيد لعملية تركية شاملة في الشمال السوري"

2018-03-28

هيئة الانتخابات المصرية تهدد بفرض غرامات على غير المصوتين
هيئة الانتخابات المصرية تهدد بفرض غرامات على غير المصوتين

2018-03-28

الأكثر قراءة

إنّهم يغنّون في جنازة!

إنّهم يغنّون في جنازة!

2018-03-27
نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

2018-03-27
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين "تسللوا" من غزة

2018-03-27
رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

2018-03-27
خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

2018-03-27