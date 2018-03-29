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بريطانيا تؤكد تجاوز يوليا سكريبال مرحلة الخطر

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 23:55

بريطانيا تؤكد تجاوز يوليا سكريبال مرحلة الخطر
من موقع الجريمة
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية  ليوليا؛ ابنة العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال، تتحسن بشكل ملحوظ، وأنها تجاوزت مرحلة الخطر.

وقال مدير مستشفى سالزبوري، كريستيان بلانشارد، في تصريح صحفي، "يسعدني أن أنقل لكم خبرا مفرحا.. حالة يوليا سكريبال، تتحسن بسرعة، ولكن ستبقى تحت المراقبة العلاجية على مدار الـ 24 ساعة"، بحسب صحيفة "Mirror" المحلية.

وأضاف المسؤول الطبي "حالة والدها سيرغي، حرجة ولكن مستقرة".

يُشار إلى أن 29 دولة؛ طردت 146 دبلوماسيا روسيا من أراضيها تضامنا مع لندن في قضية تسميم العميل المزدوج سكريبال، فيما أعلنت أخرى تعليق المباحثات الثنائية.

وفي 4 آذار الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو. 

 

ملف خاص | يوم الأرض

#بريطانيا
#الجاسوس

من عرب 48

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