روسيا تطرد دبلوماسيي الدول المتضامنة مع بريطانيا

شرعت روسيا، اليوم الجمعة، بتنفيذ إجراءاتها الجوابية، ضد الدول التي طردت دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا، وأخطرت سفراء هذه الدول بضرورة مغادرة عدد من دبلوماسييها الأراضي الروسية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان صحفي أنه تم "في الـ30 من آذار/ مارس، استدعاء سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لأستراليا وألبانيا وألمانيا والدنمارك وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والتشيك والسويد وإستونيا.

وأضافت أنه "تم تسليمهم مذكرات احتجاج، وإعلامهم بأنه ردا على المطالب غير المفسرة من دولهم بشأن طرد الدبلوماسيين الروس، على أساس مزاعم غير مؤكدة من بريطانيا تجاه روسيا، فيما يسمى بقضية (سكريبال)، فإن الجانب الروسي يعلن عن أعداد موظفي هذه البعثات الدبلوماسية الذين يعتبرون شخصيات غير مرغوب بها على الأراضي الروسية، بما تتساوى مع أعداد الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم كل من الدول المعنية".

وأضافت الوزارة: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بلجيكا وهنغاريا وجورجيا ومونتينيغرو قررت في آخر لحظة الانضمام إلى البلدان المذكورة، فإن روسيا تحتفظ بحق الرد على هذه الدول (في وقت لاحق).

وتوالت بيانات صادرة عن بعض وزارات خارجية هذه الدول، تفيد بطرد موسكو لدبلوماسيين، وينتظر أن تصدر الدول المتبقية بيانات في هذا الصدد.

الخارجية الإيطالية: روسيا تطرد دبلوماسيين اثنين وتمهلهما أسبوعا لمغادرة البلاد

الخارجية الفنلندية: روسيا تطرد دبلوماسيا فنلنديا من موسكو

الخارجية البولندية: موسكو طلبت من 4 دبلوماسيين بولنديين مغادرة الاتحاد الروسي قبل 7 أبريل

الخارجية الليتوانية: روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين ليتوانيين من البلاد

الخارجية الإستونية: روسيا تطرد الملحق العسكري الإستوني من موسكو

وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية، تلقيها مذكرة من الخارجية الروسية، تفيد بطرد 3 من دبلوماسييها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التشيكية، ميكايلا لاغرونوفا، إنه سيكون على الدبلوماسيين المعنيين وأفراد عائلاتهم مغادرة روسيا قبل الخامس من نيسان/أبريل.

كما وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن موسكو أبلغتها بطرد أربعة دبلوماسيين ألمان من الأراضي الروسية

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين، طرد موسكو لـ13 من الدبلوماسيين الأوكرانيين، كرد على إجراءات الجانب الأوكراني.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية، قرار الاتحاد الروسي طرد دبلوماسي سويدي واحد من الأراضي الروسية، معربة عن أسفها للإجراء.

وأكدت وزارة الخارجية الكرواتية في بيان، طرد موسكو أحد دبلوماسييها.

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسبانية لدى الاتحاد الروسي، إن موسكو طردت اثنين من الدبلوماسيين الإسبان، وهما الملحق العسكري ورئيس موظفي السفارة الإسبانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية، إن روسيا أمرت "بشكل غير مبرر"، مغادرة أحد دبلوماسييها، للأراضي الروسية.

وأكدت وزارة الخارجية في إيرلندا، طرد أحد دبلوماسيي بعثة سفارتها لدى موسكو.