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فرار 20 سجينا من مركز للشرطة في فنزويلا

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 13:25

فرار 20 سجينا من مركز للشرطة في فنزويلا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

فرَّ عشرون سجينا، أمس الخميس، من مركز للشرطة في مدينة ماراكاي بشمال فنزويلا، بعدما استولوا على أسلحة نارية ودراجة نارية لقوات الأمن، حسب ما أعلن رئيس المركز لإذاعة محلية.

وقال قائد مركز الشرطة دونان كوندي، لإذاعة محلية، إن السجناء الذين فروا في ماراكاي كانوا بانتظار قرار يحدد ما إذا كان يجب نقلهم إلى سجن. وأضاف أنهم استولوا على ثلاث قطع أسلحة ودراجة نارية للشرطة، مؤكدا أن هذا السجن لم يكن مكتظا. وأوضح أن 21 سجينا فروا أولا، لكن تم توقيف أحدهم بعد ساعات. وقال إن "السكان رصدوه فقام بتسليم نفسه".

ويأتي الحادث غداة واحد من أسوأ حوادث العصيان في تاريخ فنزويلا، قتل فيه 68 شخصا في سجن بمركز الشرطة الرئيسي في فالنسيا.

وبسبب اكتظاظ السجون تضطر قوات حفظ النظام لاستخدام مركز الشرطة أماكن اعتقال لفترات طويلة، بينما لا يسمح القانون بتوقيف أي شخص لأكثر من 48 ساعة في هذه المراكز.

 

 

ملف خاص | يوم الأرض

#سجناء
#فرار سجناء
#ماراكاي
#فنزويلا
#عصيان مدني

من عرب 48

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