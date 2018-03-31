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أزمة الجاسوس الروسي: موسكو تطلب من لندن سحب 50 دبلوماسيا

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 14:46

أزمة الجاسوس الروسي: موسكو تطلب من لندن سحب 50 دبلوماسيا
مقر الخارجية الروسية في موسكو (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن على بريطانيا أن تسحب أكثر من خمسين من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا، وذلك في إطار التوتر المتصاعد على خلفية تسميم عميل مزدوج سابق في بريطانيا.

وجاءت الإجراءات الروسية الجديدة بعد دعوة بريطانيا حلفاء لها، إلى طرد دبلوماسيين روس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ،ماريا زاخاروفا، لوكالة فرانس برس إن "روسيا تقترح المساواة. لدى الجانب البريطاني أكثر من خمسين شخصا".

وكانت قد استدعت موسكو، الجمعة، السفير البريطاني، لوري بريستو، وأمهلت لندن شهرا لخفض عدد أفراد موظفيها الدبلوماسيين في روسيا ليتساوى مع عدد الموظفين الدبلوماسيين الروس في بريطانيا.

وتم تسليم بريستو مذكرة احتجاج متعلقة بـ"السلوك الاستفزازي الذي لا أساس له للجانب البريطاني الذي حرّض على الطرد غير المبرر لدبلوماسيين روس من عدد من الدول"، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الجمعة.

وفي المجموع صدرت أوامر لأكثر من 150 دبلوماسيا روسيا بمغادرة الولايات المتحدة ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء في حلف شمال الأطلسي ودول أخرى تضامنا مع بريطانيا على خلفية تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته على الأراضي البريطانية مطلع آذار/مارس.

ملف خاص | يوم الأرض

#موسكو
#لندن
#سيرجي سكريبال
#ماريا زاخاروفا

من عرب 48

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