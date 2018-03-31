العمال البريطاني: "قتل الفلسطينيين بغزة عمل مروع"

قال زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين اليوم الجمعة، إن "مقتل وإصابة المتظاهرين المدنيين الذين يطالبون بحقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوات الإسرائيلية عمل مروع".

وأضاف كوربين في تغريدة عبر تويتر أنه "يتعين على الحكومة البريطانية أن ترفع صوتها ليُسمع، من أجل الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية حقيقية من أجل السلام والعدالة".

واستشهد 15 شابًا وأصيب أكثر من 1650 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الجمعة، خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية، والتي تزامنت مع ذكرى يوم الأرض.

ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الفائتة، إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في استشهاد الشبان الـ15.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان خاص، إن غوتيريش "قلق جدا"، ويطلب من الجهات ذات الصلة "الامتناع عن أي عملية يمكن أن تؤدي إلى وقوع إصابات أخرى، وخاصة في صفوف المدنيين".

وكان قد عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، جلسة طارئة مغلقة لبحث تطورات الأوضاع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، في أعقاب فعاليات مسيرة العودة الكبرى والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وجنودها خلالها. لكن الجلسة انتهت من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك.