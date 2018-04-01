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ترامب يُجمّد نحو 200 مليون دولار مخصصة لإعمار سورية

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 12:36

ترامب يُجمّد نحو 200 مليون دولار مخصصة لإعمار سورية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غداة إعلانه أن بلاده ستنسحب "قريبا جدا" من سورية؛ تجميد أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لإعادة إعمار سورية، وفق ما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الأموال بعدما علم من مقال صحافي قرأه؛ أن الولايات المتحدة تعهدت دفع أموال للمساهمة في إعادة إعمار سورية.

وكان ترامب قد أعلن يوم الخميس الفائت، في خطاب ألقاه أمام عمال صناعيين في أوهايو أن القوات الأميركية ستنسحب من سورية "قريبا جدا"، وعبّر عن أسفه لما اعتبره تبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.

كما قال أيضا: "سنخرج من سورية في وقت قريب جدا. فلندع الآخرين يتولون الاهتمام بها الآن". ولم يحدد ترامب من يقصد بـ"الآخرين" الذين يمكن أن يتولوا أمر سورية، لكن لروسيا وإيران قوات كبيرة في سورية دعمت نظام بشار الأسد.

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من ألفي جندي في سورية، حيث يساندون تحالفا عربيا كرديا لدحر تنظيم "الدولة الإسلامية" بدون التورط بشكل مباشر في النزاع في هذا البلد.

وقال ترامب في هذا الصدد: "أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الاوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء"، متعهدا تركيز الإنفاق الأميركي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في بلده.

وكانت رغبة ترامب في الانسحاب من النزاع السوري قد تعارضت مع ما أعلنه في كانون الثاني / يناير الماضي وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسو، الذي اعتبر آنذاك أن قوات بلاده ينبغي لها أن تبقى في سورية لمنع تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" من العودة، وأيضا لسد الطريق أمام إيران ومنعها من "تعزيز موقعها في سوريا".

 

ملف خاص | يوم الأرض

#ترامب
#أميركا
#سورية
#إعمار سورية

من عرب 48

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