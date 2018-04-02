الصين تتحدى ترامب برسوم على 128 منتجا أميركيا

فرضت الصين رسميا، اليوم الإثنين رسوما جمركية جديدة على العديد من المنتجات الأميركية الواردة إليها ردا على قرار أميركي يستهدف الصادرات الصينية من الصلب والألمنيوم، وكان القرار قد أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية.

والرسوم التي أعلنت عنها بكين تصل نسبتها على بعض السلع إلى 25% وتشمل 128 منتجا أميركيا مستوردا، وتمس ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصادرات الأميركية إلى الصين سنويا، وتشمل القائمة منتجات فلاحية وكمالية وصناعية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة المالية الصينية أن لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة (الحكومة) فرضت رسوما جمركية بنسبة 15% على 120 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة بما في ذلك الفواكه والمنتجات ذات الصلة، ورسوما بنسبة 25% على ثمانية منتجات أخرى تشمل خصوصا لحم الخنزير ومشتقاته.

وقالت وزارة المالية الصينية إن الرسوم الجديدة تسري بداية من اليوم، مضيفة أن الصين تؤيد نظام تجارة متعدد الأطراف، وأن وقف العمل بالإعفاءات الجمركية على عدد من المنتجات الأميركية كان الحل الأنسب لحماية مصالحها باستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية.

واعتبرت هذه الخطوة ردا على قرار وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 22 آذار/مارس الماضي يشدد شروط دخول الصادرات الصينية، وكان ترمب امتدح ما سماها الحروب التجارية، وقال إن بلاده قادرة على أن تكسبها.

والرسوم الإضافية التي أقرها ترمب تزيد قيمتها على خمسين مليار دولار، وهي عبارة عن عقوبات تجارية بحجج، من بينها أن الصين تتعدى بشكل منهجي على حقوق الملكية الفكرية الأميركية، الأمر الذي تنفيه بكين.