فشل المشاورات لتشكيل حكومة إيطالية

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس، إن المحادثات مع الأحزاب لكسر الجمود بشأن تشكيل الحكومة أخفقت في إحراز تقدم، ودعا هذه الأحزاب للتحلي بالمسؤولية في مشاورات جديدة مزمعة الأسبوع القادم.

وأظهرت المحادثات التي استمرت يومين مع الرئيس ماتاريلا، أن القادة السياسيين تشبثوا بمواقفهم السابقة فضلا عن مجموعة من المطالب التي بدا أنها غير قابلة للمساومة مما عرقل تشكيل الحكومة.

وقال ماتاريلا للصحفيين في القصر الرئاسي” وفقا لقواعد ديمقراطيتنا من الضروري أن تكون هناك بعض التوافقات بين القوى السياسية لتشكيل ائتلاف“.

وأضاف” هذا الوضع لم يتحقق بعد“.

وتسببت الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في الرابع من آذار/مارس الماضي، في حالة من الجمود السياسي، بعد أن أفضت إلى ظهور كتلة محافظة تضم حزب الرابطة اليميني المتطرف وحزب إيطاليا إلى الأمام الذي يتزعمه سيلفي برلسكوني كأكبر كتلة، في حين تقدمت حركة 5-نجوم المناهضة للمؤسسات لتصبح أكبر حزب منفرد.

وقال ماتاريلا إن من المفيد إتاحة مزيد من الوقت للتفكير كي تتمكن الأحزاب” من تقييم الوضع بشكل مسؤول“. وقال مصدر من مكتبه إن المشاورات الجديدة لن تبدأ قبل يوم الأربعاء.

واستقبل ماتاريلا الخميس ممثلي الاحزاب السياسية الرئيسية وآخرهم الرابطة (يمين متطرف) وحركة خمس نجوم. ويدعي كل من الحزبين انه فاز في الانتخابات التشريعية دون الحصول على الغالبية البرلمانية الضرورية لتشكيل حكومة.

ويطمح كل من لويجي دي مايو (حركة خمس نجوم) وماتيو سالفيني (الرابطة) لتولي رئاسة الوزراء، الأول لجعله من حركته أول حزب في إيطاليا مع أكثر من 32% من الأصوات، والثاني لرفع الرابطة إلى المرتبة الأولى في الائتلاف اليميني مع 37% من الأصوات.

والخميس أكد لويجي دي مايو أنه مستعد ليحكم مع الرابطة وأيضا مع الحزب الديموقراطي (يسار وسط) الخاسر الأكبر في الانتخابات.

وأكد الأخير عزمه على البقاء في صفوف المعارضة وأغلق الباب حاليا لأي اتفاق مع حركة خمس نجوم.