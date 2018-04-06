كوريا الجنوبية: السجن 24 عاما للرئيسة المعزولة

أصدرت محكمة في سيول حكما بالسجن 24 عاما بحق الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بتهمة الفساد لتنهي بذلك فصل سقوط أول امرأة تتولى قيادة البلاد أصبحت شخصية مثيرة للسخرية والغضب.

ودانت المحكمة بارك غيون-هي التي لم تحضر الجلسة، بتهمة تلقى رشى والإكراه واستغلال السلطة، وأمرتها بدفع غرامة بقيمة 18 مليار وون (17 مليون دولار).

وقال القاضي إن "المتهمة مذنبة باستغلال السلطة"، مشيرا إلى أن بارك أجبرت شركات على التبرع بإجمالي 77.4 مليار وون (72 مليون دولار) لمؤسستين تسيطر عليهما صديقتها المقربة شوي سون-سيل.

وأضاف "أحكم على المتهمة بالسجن 24 عاما، ودفع 18 مليار وون بشكل غرامة".

وتقاطع بارك جلسات محاكمتها منذ تمديد المحكمة فترة اعتقالها في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وتتهم القضاء بالانحياز ضدها.

وطلب الادعاء السجن 30 عاما، وغرامة بقيمة 118.5 مليار وون (110 مليون دولار) عقوبة لبارك، وقالوا إن عليها أن تتحمل مسؤولية الفضيحة بصفتها الرئيسة السابقة.

وبارك متهمة بالتواطؤ مع صديقتها المقربة شوي سون-سيل التي دينت بتلقي عشرات ملايين الدولارات من شركات عملاقة مقابل منح تلك الشركات امتيازات.

وأدى سقوط بارك إلى منح الحزب الديموقراطي اليساري التوجه، تقدما في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو الماضي، وفوز مون جاي-إن بسهولة.

وبارك موقوفة منذ نحو عام في مركز اعتقال قرب سيول حيث رفضت زيارة حتى شقيقها وشقيقتها، باستثناء محاميها.