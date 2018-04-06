  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"الصين مستعدة لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة"

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 10:57

"الصين مستعدة لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة"
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها مستعدة لدفع "أي ثمن" في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 100 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة من الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية التجارية، فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية بأي ثمن".

وأضافت "لا نريد حربا تجارية، لكننا لسنا خائفين من خوض حرب".

وكان الرئيس الأميركي قد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع مستوردة من بكين بقيمة 100 مليار دولار، في آخر حلقة من الخلاف التجاري المتصاعد.

وقال ترامب إنه سيفرض رسوما كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، وهو ما يمكن أن يشمل الصين.

وردت الصين باقتراح فرض رسوم على وارداتها الأميركية من الفاكهة الطازجة ولحم الخنزير والألمنيوم المدوّر، والتي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

ونشرت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، قائمة بسلع بقيمة 50 مليارات دولار من الواردات الصينية التي تواجه فرض رسوم جمركية أميركية.

وفي خطاب له، أمس الخميس، قال ترامب أنه "في ضوء رد الصين غير العادل" وجه تعليمات لمسؤولي التجارة "للنظر في ما إذا كانت الرسوم الإضافية على ما قيمته 100 مليار دولار ستكون مناسبة".

ملف خاص | يوم الأرض

#سلع صينية
#حرب تجارية
#حمائية تجارية
#ترامب
#الولايات المتحدة
#رسوم جمركية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المفواضات بشأن سد "النهضة" الأثيوبي تفشل مرّة أخرى
المفواضات بشأن سد "النهضة" الأثيوبي تفشل مرّة أخرى

2018-04-06

ترامب يستقبل أمير قطر الثلاثاء المقبل في واشنطن
ترامب يستقبل أمير قطر الثلاثاء المقبل في واشنطن

2018-04-06

إدارة ترامب تبرم صفقة أسلحة بنحو 1.3 مليار دولار مع السعودية
إدارة ترامب تبرم صفقة أسلحة بنحو 1.3 مليار دولار مع السعودية

2018-04-06

الأكثر قراءة

رئيس المخابرات المصرية ينقل رسالة تهديد إسرائيلية لحماس

رئيس المخابرات المصرية ينقل رسالة تهديد إسرائيلية لحماس

2018-04-05
صادم... محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة بمونديال روسيا 2018

صادم... محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة بمونديال روسيا 2018

2018-04-05
4 قتلى في إطلاق نار بجامعة تركية

4 قتلى في إطلاق نار بجامعة تركية

2018-04-05
غزة: شهيدان أحدهما بقصف للاحتلال والآخر متأثرًا بجراحه

غزة: شهيدان أحدهما بقصف للاحتلال والآخر متأثرًا بجراحه

2018-04-05
حالة الطقس: يكون صافيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: يكون صافيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

2018-04-05