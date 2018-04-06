"الصين مستعدة لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة"

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها مستعدة لدفع "أي ثمن" في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 100 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة من الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية التجارية، فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية بأي ثمن".

وأضافت "لا نريد حربا تجارية، لكننا لسنا خائفين من خوض حرب".

وكان الرئيس الأميركي قد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع مستوردة من بكين بقيمة 100 مليار دولار، في آخر حلقة من الخلاف التجاري المتصاعد.

وقال ترامب إنه سيفرض رسوما كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، وهو ما يمكن أن يشمل الصين.

وردت الصين باقتراح فرض رسوم على وارداتها الأميركية من الفاكهة الطازجة ولحم الخنزير والألمنيوم المدوّر، والتي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

ونشرت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، قائمة بسلع بقيمة 50 مليارات دولار من الواردات الصينية التي تواجه فرض رسوم جمركية أميركية.

وفي خطاب له، أمس الخميس، قال ترامب أنه "في ضوء رد الصين غير العادل" وجه تعليمات لمسؤولي التجارة "للنظر في ما إذا كانت الرسوم الإضافية على ما قيمته 100 مليار دولار ستكون مناسبة".