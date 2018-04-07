أعلن الزعيم الكاتالوني أنه مستعد لمفاوضة مدريد

قال زعيم كاتالونيا السابق، كارليس بوغديمون، في مؤتمر صحفي عقده في برلين، اليوم السبت، إنّ على استعداد للدخول في مفاوضات مع الحكومة الإسبانية حول أزمة الإقليم.

وأجاب بوغديمون الذي أطلقت سراحه ألمانيا بكفالة مالية وشروط تقييد حركته، أمس الجمعة، ردًا على سؤالٍ عن كون الاستقلال هو الحل الوحيد لأزمة الإقليم، بالنفي حيث قال: ""هذا اقتراح، ونحن مستعدون للحوار، لكن الحكومة الإسبانية لا تريده، وتتعامل مع الموقف بالقمع فقط"

كما شدد على دعوته مدريد إلى "احترام الديمقراطية"، في إشارة إلى عزلها حكومته المنتخبة في كتالونيا، بعد تبني الأخيرة استفتاء على الاستقلال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما لم تشكل حكومة جديدة في الإقليم حتى الآن، بسبب احتفاظ الانفصاليين بأغلبية برلمانية، في انتخابات مبكرة أجريت نهاية العام الماضي.

وحول إلقاء القبض عليه، في 25 آذار/ مارس الماضي إثر دخوله الأراضي الألمانية قادما من الدنمارك، قال بوغديمون: "لم أكن أريد الإقامة في ألمانيا، وأردت العودة إلى بلجيكا حيث أقيم منذ مغادرتي إسبانيا، لكن علي أن أتكيف مع الوضع الجديد".

وتابع: "سأبقى في برلين حتى انتهاء القضاء من البت في ملف تسليمي لمدريد".

وأضاف: "أحترم السلطات الألمانية وإجراءاتها في هذه القضية، ولا أريد التعليق على قراراتها"، مؤكدا أنه سيعود إلى بلجيكا في حال السماح له، لمواصلة إدارة حكومة المنفى هناك.

وحول أسباب مغادرة بلجيكا قبل أسابيع إلى فنلندا ثم الدنمارك، حتى القبض عليه في ألمانيا، قال: "وصلتني دعوات للحديث عن أزمة كتالونيا في فنلندا ودول أخرى (لم يذكرها)، وكنت أريد أن أشرح الوضع في الإقليم لكل أوروبا".

وأمس الأول، رفض القضاء الألماني تسليم بوغديمون لمدريد، استنادا إلى اتهام الأخيرة له بالتمرد، لأن القانون الألماني لا يجيز تسليم المتهمين استنادا إلى هذه التهمة، فاتحة الباب أمام تسليمه بتهمة الاختلاس، لكنها دعت السلطات الإسبانية إلى تقديم ضمانات بمحاكمته بهذه التهمة فقط.