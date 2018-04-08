قتيل وستة جرحى جراء حريق في برج ترامب

قُتل شخص وأصيب ستة آخرون بينهم أربعة رجال إطفاء بجروح، جرّاء حريق كبير اندلع في الطبقة خمسين من برج ترامب في نيويورك ليل السبت، حسبما قالت الشرطة وخدمة الإطفاء في المدينة.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الحريق اندلع في الطابق الـ 50 من مبنى برج ترامب الشاهق".

وأوضحت إدارة الإطفاء أنّ "الحريق كان صعبًا جدًا" لناحية التعامل معه.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح "لا تهدّد حياتهم"، مشيرة إلى أن الحريق بات "تحت السيطرة".

وقالت شرطة نيويورك إنّ القتيل يبلغ السابعة والستين من العمر.

وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب في وسط مانهاتن بساعات متأخرة من ليل السبت.

وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.

في غضون ذلك، غرد ترامب على "تويتر"، قائلا: "تم إخماد الحريق الذي اندلع في البرج.. الحريق كان محدودا للغاية، لقد قام رجال الإطفاء بعمل رائع، شكر لهم".