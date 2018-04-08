  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتيل وستة جرحى جراء حريق في برج ترامب

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 10:32

قتيل وستة جرحى جراء حريق في برج ترامب
(تويتر)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمد وتد

قُتل شخص وأصيب ستة آخرون بينهم أربعة رجال إطفاء بجروح، جرّاء حريق كبير اندلع في الطبقة خمسين من برج ترامب في نيويورك ليل السبت، حسبما قالت الشرطة وخدمة الإطفاء في المدينة.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الحريق اندلع في الطابق الـ 50 من مبنى برج ترامب الشاهق".

وأوضحت إدارة الإطفاء أنّ "الحريق كان صعبًا جدًا" لناحية التعامل معه.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح "لا تهدّد حياتهم"، مشيرة إلى أن الحريق بات "تحت السيطرة".

وقالت شرطة نيويورك إنّ القتيل يبلغ السابعة والستين من العمر.

وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب في وسط مانهاتن بساعات متأخرة من ليل السبت.

وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.

في غضون ذلك، غرد ترامب على "تويتر"، قائلا: "تم إخماد الحريق الذي اندلع في البرج.. الحريق كان محدودا للغاية، لقد قام رجال الإطفاء بعمل رائع، شكر لهم".

 

ملف خاص | يوم الأرض

#برج ترامب
#نيويورك
#حريق
#إطفاء
#قتيل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل 4 مسلحين وتوقيف 252 آخرين بسيناء
مقتل 4 مسلحين وتوقيف 252 آخرين بسيناء

2018-04-08

النظام يدعو لمفاوضات على وقع محرقة الكيماوي بدوما
النظام يدعو لمفاوضات على وقع محرقة الكيماوي بدوما

2018-04-08

مقتل عشرات الجنود السودانيين بكمين للحوثيين باليمن
مقتل عشرات الجنود السودانيين بكمين للحوثيين باليمن

2018-04-08

الأكثر قراءة

قتلى وجرحى في عملية دهس غربي ألمانيا

قتلى وجرحى في عملية دهس غربي ألمانيا

2018-04-07
قتيلان وجريحان بتصادم بين قطار وسيارة بالرملة

قتيلان وجريحان بتصادم بين قطار وسيارة بالرملة

2018-04-07
فاجعة بعرعرة: وفاة الطفل محمد شعلة عقب نسيانه بسيارة

فاجعة بعرعرة: وفاة الطفل محمد شعلة عقب نسيانه بسيارة

2018-04-07
مسيرة سخنين تتضامن مع مسيرة العودة

مسيرة سخنين تتضامن مع مسيرة العودة

2018-04-07

"داعش" جنوبي دمشق: إلى حدود إسرائيل أم حدود تركيا؟

2018-04-07