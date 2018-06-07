بوتين: لن نسحب كل قواتنا من سورية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا لا تخطط حاليا لسحب جميع قواتها من سورية، فيما اعتبر أن الإشارة إلى أن الكرملين ربما يكون قد تدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، لصالح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "نكتة".

وخلال حديثه في البرنامج الحواري السنوي الذي يشارك فيه المستمعون، اليوم، قال بوتين إن روسيا "لا تخطط لسحب كل قواتها في هذه المرحلة" وإنها ستبقى في سورية "طالما أنها تصب في مصلحة روسيا."

وأكد بوتين أن القاعدة الجوية الروسية في حميميم والقاعدة البحرية في طرطوس، التي قال إنها مهمة لدعم حكومة النظام السوري، لا توجد بها أية منشآت دائمة، ما حلله البعض بإمكانية سحب الجيش الروسي بسرعة إذا لزم الأمر.

وردا على سؤال حول أفضل نكتة سمعها مؤخرا، قال بوتين إنها شيء قرأه في الإعلام الألماني بأن "ترامب دفع أوروبا في أيدي بوتين"، واستدعى بوتين التقارير حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، قائلا إنه إذا جمع الاثنين، فسيكون الأمر "مضحكا".

وشدد بوتين على أن هذه المزاعم "هراء بالكامل ولا يمكن إلا وصفها بالنكتة."

وبدأت روسيا عمليتها في سوريا عام 2015، لترجح كفة حليفها، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد. وكان بوتين أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تقليص الوجود العسكري الروسي هناك. وأرسلت موسكو عددا غير معلوم من المستشارين العسكريين والطيارين والموظفين الفنيين والشرطة العسكرية إلى سورية.