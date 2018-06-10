كبير مستشاري ترامب: تصريحات ترودو خيانة وألعاب خفة

هاجم كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي، لاري كادلو، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، واصفًا تصريحاته بعد قمة مجموعة الدول السبع بأنها "خيانة وألعاب خفة".

وقال كادلو، في حوار مع قناة "سي إن إن" اليوم الأحد، إن "التصريحات التي أدلى بها ترودو بعد القمة هي خيانة وألعاب خفة"، على حد تعبيره.

وعقد ترودو مؤتمرًا صحفيًّا عقب ختام القمة، مساء أمس، السبت، وجه خلاله انتقادات شديدة لترامب.

واعتبر ترودو فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من دول بينها كندا "إساءة" لشعبه.

وأوضح المستشار الاقتصادي أن "ترامب ذهب إلى القمة بنية حسنة وتفاوض مع الدول الستة حول عدد من المواضيع التجارية، لكن تصريحات ترودو كانت طعنة لنا من الخلف".

واعتبر أن "تصريحات ترودو ليست فقط خيانة للولايات المتحدة، وإنما أيضا لباقي أعضاء المجموعة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليلة السبت - الأحد، عدم توقيع بلاده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، عقب تصريحات ترودو.

وانتقد بشدة تصريحات ترودو، في تغريدات نشرها على موقع تويتر، واصفًا الأخير بأنه "منافق" و"ضعيف".

وأوضح أن الرسوم الجمركية الجديدة لبلاده تأتي ردًّا على ضرائب جمركية بنسبة 270% تفرضها كندا على وارداتها من مشتقات الحليب الأميركية.

وشدد كادلو، أن ترامب دعا خلال المباحثات الثنائية مع ترودو إلى تجارة حرة، وإلغاء الحواجز التجارية بين البلدين.

وقال إن "كندا تفرض علينا رسوما تجارية ضخمة، خصوصا على المنتجات الفلاحية لمزارعينا الأميركيين".

وتابع كادلو "لا تلوموا ترامب وإنما لوموا ترودو على خيانته".

ودافع المسؤول الأميركي عن تغريدات ترامب التي اتهم فيها ترودو بـ"الخيانة" و"الضعف"، وقال "لا يمكن أن نقبل بهذه التصريحات وكان لابد من الرد عليها، لأنها كانت طعنة من الخلف".

ومطلع حزيران/ يونيو الجاري، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب (25%) والألومنيوم (10%) القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

وهو قرار أغضب الأوروبيين بشكل كبير؛ بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألومنيوم الأوروبية.