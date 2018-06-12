ترامب يبقي العقوبات على كوريا الشمالية ويوقف المناورات مع الجنوبية

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقد بعد لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن العقوبات على نظام كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الراهن، لكنه يريد رفعها في أقرب فرصة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في سنغافورة "سنرفع العقوبات عندما نتأكد أن الأسلحة النووية لم تعد عاملا" مطروحا، مضيفا "آمل أن يتحقق الأمر قريبا، وأنا أتطلع لرفعها في مرحلة ما".

وأضاف دونالد ترامب في مؤتمره الصحافي بعد القمة إنه سيوقف المناورات العسكرية السنوية مع سول والتي تندد بها بيونغ يانغ إذ تعتبرها محاكاة تهدف إلى اجتياحها.

وأضاف "سنوقف المناورات ما سيوفر علينا مبالغ طائلة"، مضيفا أنه يريد سحب قواته من الجنوب "في مرحلة ما".

ولم تشمل الوثيقة المشتركة تلك المناورات المذكورة.

وأضاف ترامب "بما أننا في طور التفاوض حول اتفاق شامل إلى حد كبير أظن أنه من غير المناسب أن نواصل المناورات"، ما أثار ردود فعل على الفور من محللين.

إلى ذلك، أكد ترامب أنه تباحث في موضوع حقوق الإنسان مع كيم، وقال "لقد تباحثنا في الموضوع اليوم"، مضيفا "سنعمل على المسألة وهي صعبة من عدة نواح".

وفي مؤتمر صحافي بعد القمة، قال ترامب ردا على سؤال حول هذه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وهي الأبرز في القمة، قائلا "لقد باشرنا العملية"، مضيفا أنها "ستبدأ سريعا جدا" وأنه ستكون هناك عملية تحقق تشمل "العديد من الأشخاص" لكن بدون إعطاء تفاصيل ملموسة.

واعتبرت الصين حليفة الشمال أن القمة هي بداية "تاريخ جديد" ودعت إلى "نزع الأسلحة الكيميائية" بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية.

وأشاد رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، بالوثيقة المشتركة معتبرا أنها "خطوة أولى" نحو نزع السلاح النووي.

وقال آبي إن "كيم أكد خطيا في هذه القمة نيته نزع السلاح النووي بالكامل. أدعم ذلك كخطوة أولى نحو الحل الشامل للمسائل المتعلقة بكوريا الشمالية".

وأشادت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية، ناتالي لوازو، بتوقيع الوثيقة المشتركة معتبرة أنها "خطوة ذات دلالة".