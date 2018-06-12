"ممر النكبة"... شارع في مدينة بيزون الفرنسية تضامنا مع الفلسطينيين

أطلقت بلدة فرنسية تقع في منطقة إيل دو فرانس، التي تقع شمال وسط فرنسا، اسم "ممر النكبة" على أحد شوارعها الملاصقة لمبنى البلدية.

جاء ذلك ضمن فعاليات مدينة بيزون، لإحياء الذكرى السبعين لنكبة الشعب العربي الفلسطيني، شارك فيها رئيس بلدية المدينة دومينيك لوسبار، وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الناشطين في جمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني وحشد من أهالي المدينة.

وحملت لوحة وضعت على مدخل الشارع العبارة التالية باللغتين الفرنسية والعربية: "ممر النكبة: في ذكرى طرد 800000 فلسطيني وتدمير 532 قرية في عام 1948 من طرف مجرم الحرب دافيد بن غوريون لإنشاء دولة إسرائيل".

وأعرب رئيس بلدية بيزون، لوسبار، عن تمسكه وتمسك المجلس البلدي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى تحقيق أمانيه المشروعة، وأولها حقه في العودة الى دياره التي اقتلع منها ظلما.

وقام السفير الهرفي، الذي حضر الفعالية، بتقديم هدية تذكارية لرئيس البلدية، كما قلد رئيس جمعية بيزون- بني زيد الغربية، وسام إعلان الاستقلال الفلسطيني تقديرا لجهوده الجبارة في تمتين أواصل الصداقة والتعاون بين مدينة بيزون وقرية بني زيد الغربية بشكل خاص، وبين فرنسا وفلسطين بشكل عام.

ومما يجدر ذكره أن مدينة بيزون انضمت إلى قائمة المدن الفرنسية التي اتخذت مجالسها البلدية قرارات تطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجاء قرار مدينة بيزون هذا إثر إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.